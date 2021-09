Leonardo sobre Mbappé: “No lo veo yéndose a final de la temporada”

En la previa del Club Brujas vs. PSG por la primera fecha de la Champions League, el director deportivo del club parisino, el brasileño Leonardo, brindó una entrevista al medio francés Canal+ donde habló de lo sucedido con el Real Madrid en el último mercado de fichajes y de la confianza del club en retener a Mbappé para las siguientes temporadas.

“ No estuvimos contentos con el comportamiento del Real Madrid . Iniciar unas negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo en la última semana del mercado de fichajes generó una situación que no nos gustó. Teníamos clara nuestra postura con la oferta. No fue suficiente, fue menos de lo que pagamos.”, señaló el dirigente del PSG.

Asimismo, Leonardo indicó que no recibieron la oferta de 200 millones que supuestamente el Madrid ofrecía por Mbappé: “La última oferta de la que hablaron nunca llegó. No puedes organizar un mercado de fichajes durante dos, tres o cuatro meses y cambiar tus planes así”.

Además, el director deportivo de 52 años señaló que tienen todas las expectativas de seguir contando con Kylian en la próxima temporada: “No veo a Mbappé yéndose al final de esta temporada. Nadie está pensando en el futuro del París Saint-Germain sin Kylian”.