Josep Guardiola negó que Manchester City haya fracasado en la Champions League

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, negó que el equipo que lidera haya fracasado en la Champions League y aseguró que llegar hasta la final de la temporada pasa fue un “logro increíble”.

Los ‘celestes’ comenzarán su paso en la Liga de Campeones este miércoles 15 de septiembre contra el RB Leipzig, después de alcanzar la final la temporada pasada, en la que cayeron contra el Chelsea.

“La gente puede que diga que el Manchester City fracasó, pero fue un logro increíble lo de la temporada pasada, jugando muy bien en la mayoría de los partidos y cayendo contra un gran equipo”, apuntó Guardiola en rueda de prensa.

“Cada año empiezo esta competición con ilusión. Estoy muy contento de estar aquí. El equipo dio un paso adelante la temporada pasada y mejoramos mucho. Jugamos trece partidos y ganamos once”, agregó el técnico.

El técnico, que llegó al Manchester City en 2016, también habló sobre los elegidos como favoritos de la temporada europea y no considera que haya un equipo que se perfile como el que vencerá y levantará la copa del viejo continente.

“Cada temporada cuando empezamos en Champions me preguntan sobre si somos favoritos… y no puedo responder esta pregunta. No sé quiénes son. La Champions es impredecible y hay muchos equipos buenos. Es muy distinto a cuando empecé entrenando al Barcelona”, expresó.

Asimismo, Josep Guardiola no se da por ganador ante su primer rival: “La fase de grupos es muy dura. El Leipzig han demostrado ser siempre complicado. Lo hemos visto en su idea de club, la filosofía del grupo Red Bull, su apuesta con los jóvenes, futbolistas muy dinámicos que juegan cerrados… Paso a paso. Mañana (miércoles 15) tenemos el Leipzig y queremos empezar bien”, declaró.