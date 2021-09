Atlético de Madrid vs. Porto se enfrentan este miércoles 14 de setiembre a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú) por la primera fecha del Grupo B de la Champions League 2021-22. El cotejo se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2.

También tienes la opción de seguir el compromiso vía ONLINE desde La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado.

Atlético de Madrid vs Porto: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Porto ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de setiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? Fox Sports

Atlético de Madrid vs Porto: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Felipe, José María Giménez, Mario Hermoso, Yannick Ferreira Carrasco; Koke, Rodrigo De Paul, Thomas Lemar; Luis Suárez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Iván Marcano, Wilson Manafá; Jesús Manuel Corona, Andrés Mateus Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio; Luis Díaz, Mehdi Taremi. DT: Sérgio Conceicao.

Atlético de Madrid vs Porto: ¿cómo llegan?

Con un plantel reforzado, Atlético de Madrid empieza el camino para obtener su primera Champions League. Los dirigidos por Diego Simeone saldrán al Wanda Metropolitana con la consigna de ganar y no regalar puntos en un grupo que comparten con el Liverpool y el AC Milan. Se espera que los colchoneros inicien con su reciente fichaje Antoine Griezmann y el uruguayo Luis Suárez.

Por otra parte, los portugueses intentarán robar puntos en su visita a España y mejorar lo conseguido en la campaña anterior. Recordemos que la escuadra de Conceicao llegó a los cuartos de final de la última edición tras eliminar a la Juventus y luego cayó en dicha instancia ante el Chelsea.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Porto?

En horario peruano, el encuentro Atlético de Madrid vs. Porto se jugará a partir de las 2.00 p. m. Si sigues el duelo desde el extranjero, revisa la guía de horarios de acuerdo al país en el que te ubiques:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid vs. Porto?

Argentina: FOX Play Sur, Star+, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur

Chile: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Paraguay: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Perú: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Uruguay: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Porto vía FOX Sports 2?

Satélite

DirecTV: canal 608 (SD), canal 1608 (HD)

Movistar TV: canal 480 (SD), canal 891 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 502 (SD), canal 745 (HD)

Claro TV: canal 62 (SD), canal 518 (HD)

Star Globalcom: canal 34 (SD).

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Porto vía Star+?

Para acceder a Star Plus y ver el Atlético Madrid vs. Porto, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs Porto ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión por internet del partido Atlético de Madrid vs Porto, sintoniza la señal de Star+, servicio de streaming donde podrás acceder a toda la programación de canales como Fox Sports y ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias de este compromiso desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado minuto a minuto.

¿Dónde juegan Atlético de Madrid vs Porto?

El escenario que acogerá el Atlético de Madrid vs Porto será el Estadio Wanda Metropolitano, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Madrid.