Champions League femenina: así quedaron los grupos de la competición europea

La Champions League femenina iniciará su camino de la fase de grupos el 5 y 6 de octubre de este año. Este lunes, en Nyon, Suiza, se realizó el sorteo de los cuadros para los 16 equipos que competirán en máximo torneo de Europa. El último campeón, FC Barcelona, se prepara para defender el título, tras ganar el trofeo ante el Chelsea en el mes de junio por 4-0. El equipo español alzó la copa por primera vez en su historia liderado por su jugadora Alexia Putellas.

Para esta temporada 2021/22, los equipos fueron divididos en cuatro grupos del A al D. Las cabezas de serie fueron FC Barcelona (actual campeón del certamen y de España) y los tres ganadores de las ligas con mejores coeficientes: PSG (Francia), Bayern Múnich (Alemania), y Chelsea (Inglaterra). El cuadro inglés ingresó como uno de los líderes, ya que las azulgranas son dueñas del título y de la liga española.

Revisa los grupos

A B C D Chelsea (Inglaterra) PSG (Francia) Barcelona (España) Bayern Múnich (Alemania) Wolfsburgo (Alemania) Breidablik (Islandia) Arsenal (Inglaterra) Olympique Lyon (Francia) Juventus (Italia) Real Madrid (España) Hoffenheim (Alemania) Häcken (Suecia) Servette (Suiza) WFC Kharkiv (Ucrania) HB Køge (Dinamarca) Benfica (Portugal)

Habrán duelos muy interesantes en cada cuadro, como el enfrentamiento entre campeones en el Grupo C: FC Barcelona (2021) y Arsenal (2007), y será en la primera jornada, además de la entrada a la competencia del Real Madrid, por primera vez en su historia, que se medirá ante un experimentado Paris Saint-Germanin. Las merengues eliminaron en fase previa al Manchester City. También, se presenciará el partido del Bayern ante las máximas ganadoras de la competición: Olympique Lyon (siete títulos).

Olympique Lyon obtuvo su último título en la temporada 2019/2020. Venció en la final al Wolfsburgo. Foto: uwcl.

Fixture de la primera fecha

Martes 5 de octubre:

Grupo C: Hoffenheim vs. HB Køge (12.45 p. m.) / Barcelona vs. Arsenal (3.00 p. m.)

Grupo D: Häcken vs. Lyon (12.45 p. m.) / Benfica - Bayern Múnich (3.00 p. m.)

Miércoles 6 de octubre:

Grupo A: Servette vs. Juventus (12.45 p. m.) / Chelsea vs. Wolfsburgo (3.00 p. m.)

Grupo B: WFC Kharkiv vs. Real Madrid (12.45 p. m.) / Breidablik - PSG (3.00 p. m.)

Formato de competencia