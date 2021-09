Tras anunciarse su ausencia en los próximos cotejos del campeonato local, Luis Advíncula se encuentra en aislamiento tras romper la `burbuja´ sanitaria en su arribo a Argentina. Sin embargo, el lateral no desaprovechó la oportunidad y le envió un mensaje a su equipo mientras se desarrollaba el duelo entre Boca Juniors y Defensa y Justicia.

El peruano utilizó sus redes sociales para seguir el compromiso por la decimoprimera jornada de la Liga Profesional y mostró el cariño que tiene hacia la institución xeneize. “Vamos Boca”, se observa en una de sus historias de instagram que es acompañada con la transmisión del partido.

Luis Advíncula se encuentra en aislamiento luego de participar con la selección peruana. Foto: instagram Luis Advíncula

Recordemos que luego de participar en la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, ‘Bolt’ decidió hacer el tramo Perú-Uruguay en un vuelo comercial y después se embarcó en un chárter desde Montevideo hacia Buenos Aires. En la primera parte del trayecto, el lateral rompió los protocolos sanitarios, lo que también le impedirá jugar ante Atlético Tucumán el próximo sábado.

La otra baja que tendrá Sebastián Battaglia es el defensor Carlos Zambrano, el ‘Kaiser’ sufrió un corte durante los entrenamientos del último viernes tras un choque con Agustín Sandez y recibió 15 puntos en la zona del pómulo.

El presente del ‘rayo’ en la blanquirroja no es el mejor, el futbolista de 31 años fue muy criticado por su desempeño con la selección peruana y no mostró el nivel de otras ocasiones. Por otra parte, la derrota ante Brasil y los errores de Anderson Santamaría, pusieron en el debate de los hinchas la no convocatoria del central y muchos piden su presencia ante Chile en octubre.