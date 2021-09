Barcelona vs. Bayern Múnich EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de ESPN HOY, desde el Camp Nou, a las 2.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en el español. El partido corresponde a la fecha 1 del Grupo E de la fase de grupos de la Champions League y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

En Vivo: Barcelona vs. Bayern Múnich por Champions 11:12 Memphis Depay está listo Tras la salida de Lionel Messi, el neerlandés Memphis Depay se ha convertido en la gran figura de la institución azulgrana. Video: Barcelona. 10:53 Posible equipo del Barcelona Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Araújo, Eric García , Jordi Alba; Busquets, Pedri, De Jong; Yusuff Dem y Memphis Depay. 09:18 Müller recuerda el 8-2 del año pasado El futbolista del Bayern Múnich recordó, en una entrevista para su club, la apabullante victoria sobre el conjunto culé. "Moralmente estaban destrozados. Lo aprovechamos con mucha sangre fría. Fue divertido estar sobre el campo", aseguró. 09:00 Barcelona se motiva de cara al encuentro Con este video, el Barcelona motiva a sus futbolistas de cara al encuentro que sostendrán contra el Bayern Múnich. Video: Barcelona. 08:22 Lista de convocados del Barcelona Para el choque ante Bayern Múnich, el entrenador Ronald Koeman citó a 31 jugadores en total. Foto: Barcelona.

Antesala del Barcelona vs. Bayern Múnich:

Barcelona vs. Bayern Múnich: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Bayern Múnich ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 14 de setiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. en Perú – 9.00 p. m. en España ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? ESPN, Star+

Barcelona vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araujo, Piqué, Lenglet, Alba; F. De Jong, Busquets, Pedri; Depay y L. De Jong.

DT : Ronald Koeman.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Sané; y Lewandowski.

DT: Julian Nagelsmann.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Bayern Múnich?

País hora México: 2.00 p. m. Perú: 2.00 p. m. Ecuador: 2.00 p. m. Colombia: 2.00 p. m. Bolivia: 3.00 p. m. Venezuela: 3.00 p. m. Chile: 4.00 p. m. Paraguay: 3.00 p. m. Argentina: 4.00 p. m. Uruguay: 4.00 p. m. Brasil: 4.00 p. m. España: 9.00 p. m.

Barcelona vs. Bayern Múnich: canales para ver el partido

País canales Argentina: Star+, ESPN Sur Brasil: TNT Brasil, TNT Go, HBO Max Bolivia: ESPN Sur, Star+ Colombia: ESPN2 Colombia, Star+, ESPN Sur Chile: ESPN Sur, Star+ Ecuador: ESPN Sur, Star+ Estados Unidos: Paramount+, Univision NOW, TUDN App, UniMás, TUDN.com, TUDN USA México: HBO Max, TNT México, TNT Go Paraguay: ESPN Sur, Star+ Perú: ESPN Sur, Star+ Venezuela: Star+, ESPN Sur Uruguay: Star+, ESPN Sur España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

¿En qué canales ver el Barcelona vs. Bayern Múnich?

Para ver el Barcelona vs. Bayern Múnich EN VIVO por la Champions League puedes conectarte a la señal de ESPN en el territorio sudamericano.. Además, la plataforma Star+ también emitirá el compromiso.

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Barcelona vs. Bayern Múnich?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Barcelona vs. Bayern Múnich por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play que incluye en su programación los partidos de la Champions League. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.