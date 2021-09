Pide y recibirás. Zlatan Ibrahimović es un de los jugadores que genera polémica dentro y fuera del campo. Uno de los episodios más recordados en su carrera fue su llegada al FC Barcelona de ‘Pep’ Guardiola y Lionel Messi en el 2014. En ese momento, el sueco era la máxima figura del Inter de Milán y, según el expresidente del club italiano, esto no fue impedimento para que cuadro culé lo fiche.

“La operación nació en una reunión con Laporta. Me preguntó por Ibrahimovic y le dije que era el mejor jugador imaginable. Me preguntó si se lo vendíamos y le dije que no se me ocurriría. Entonces, me hizo varias ofertas y le dije: ‘Si me ofreces cuatro veces más, a lo mejor digo sí’”, narró Massimo Moratti a Dazn.

El anterior mandamás del neroazurro no imaginaba la respuesta que recibiría por parte de la institución catalana. “Unos días después recibí una llamada y me dijo que iba a pasar por Milán porque tenía razón y, para mi sorpresa, me ofreció cuatro veces más. Se presentó en mi casa y allí, en el umbral, me dijo: ‘Esta es la oferta’”, añadió.

Sin embargo, la historia de los fichajes entre ambos clubes no es nueva. También se pudo conocer cómo se desarrolló el fichaje del ‘Fenómeno’ en 1997. “Ronaldo me había venido a ver con su novia cuando jugaba en Eindhoven. En ese momento era el mejor del mundo y me pareció buena idea intentarlo. Los demás presidentes pensaban que era imposible. Fui el único que lo pensó y no hubo competencia”

