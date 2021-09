Atlético de Madrid vs. Porto: “Queremos que Griezmann sea lo que siempre fue”, dice Simeone

La Champions League 2021-22 ya empezó y mañana 15 de septiembre, se jugará el Atlético de Madrid vs. Porto a las 2.00 p. m. (hora peruana). Los Colchoneros tendrán uno de los tantos duelos decisivos en uno de los ‘grupos de la muerte’, el cual completan AC Milan de Italia y Liverpool de Inglaterra. Antes de su debut en la presente edición de la ‘Orejona’, el DT Diego Simeone habló del equipo y de Griezmann.

Al ‘Cholo’ le preguntaron si le preocupaba la adaptación del francés Antoine Griezmann, quien jugó tan solo hasta el minuto 58 del encuentro frente al Espanyol en LaLiga española. Simeone respondió que no solo un jugador tuvo errores, sino que la totalidad del equipo no tuvo el mejor papel en el ‘Corneprat’. “Más allá de desajustes, ante el Espanyol hubo imprecisión, poca agresividad, intensidad, pero no solo en un futbolista, sino en el global. Por eso el primer tiempo no fue lo que buscábamos”, indicó el entrenador argentino.

“Queremos que Griezmann sea lo que siempre fue, un jugador importantísimo, con jerarquía, con talento y con gol, y seguramente se verá. Habrá que trabajarlo, como todos los compañeros le tocará cuando le toque, que esté listo para 30, 60, 90 minutos”, confesó Simeone en la conferencia de prensa.

Atlético de Madrid vs. Porto en Champions League

El ‘Cholo’ también brindó algunas palabras previo al partido de Champions contra FC Porto en el grupo B. Los Colchoneros recibirán en el Wanda Metropolitano, al equipo portugués que dirige Sérgio Conceição, quien fue compañero de Simeone en el Lazio, cuando ambos eran futbolistas.

“Primero veré a un amigo, Conceição, que lo está haciendo muy bien. Coincidimos en el Lazio de compañeros y le está dando juego y personalidad en todos estos años al mando”, dijo el DT del Atlético de Madrid. Además, indicó que el Porto es un equipo a tener en cuenta: “No me espero otra cosa que lo que he visto en su liga y en Europa. Presión, agresividad, mucha velocidad en su juego, con posicionamientos bien claros de cómo encontrar superioridad numérica donde pueden hacer daño”.

