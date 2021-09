Tras la gran victoria de Alianza Lima contra Binacional, el delantero Wilmer Aguirre fue entrevistado por las redes del club, donde señaló que él siempre buscará demostrar su mejor nivel para aprovechar los minutos que tenga y así cumplir los objetivos del equipo.

“Cuando ingresé (ante Binacional) aporté experiencia, las ganas de querer mostrarme a mí mismo el poder luchar un puesto, lo hincha que soy de Alianza. Obviamente, siempre voy a dar mi íntegro por el club al cual amo, por el cariño que le tengo a la institución y por el objetivo que tenemos. Eso es lo que uno aporta y, bueno, dentro de la cancha uno hace lo que sabe, lo que se trabaja en la semana y lo que el profe te pida”, indicó el popular ‘Zorrito’.

Asimismo, el jugador del 38 años recordó lo que le pidió Carlos Bustos al ingresar: “Cuando entré, el profe me dijo: ‘Vas a entrar por Aldair y trata de moverte por todo el frente del ataque, que Barcos juegue de 9′, y que yo vaya por los lados como libre”.