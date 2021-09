Goles y jerarquía. La última presentación de Alianza Lima generó diversas reacciones entre sus hinchas. A pesar del mal inicio, los dirigidos por Carlos Bustos supieron reponerse y lograron un agónico triunfo ante Binacional por la fecha 10 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Al respecto, el entrenador reflexionó sobre el desempeño de algunos jugadores y sus funciones dentro de la institución.

“Los referentes del equipo han entendido totalmente su rol y su compromiso. Ayudan mucho y son grandes jugadores. Son de jerarquía. El otro día se notó en el banco de suplentes”, sostuvo en diálogo con Gol Perú.

Los íntimos tuvieron que esperar hasta el final del partido para llevarse la victoria ante el Poderoso del Sur y los ingresos de Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre, quienes anotaron en los descuentos, fueron determinantes para que los blanquiazules se mantengan en lo más alto del torneo.

Sin embargo, el técnico no pasó por alto lo sucedido al inicio del juego. “Los primeros 10 minutos contra Binacional no pueden volver a ocurrir. La forma en la que salimos no es digna con lo que significa Alianza Lima”, puntualizó

Si hubo un nombre que destacó ante los puneños fue el de la ‘Foquita’. El atacante se convirtió en la figura del compromiso luego de anotar un golazo de tiro libre en los últimos segundos. El argentino se refirió a su regreso y la planificación que existe con miras a lo que resta del campeonato. “Con Jefferson Farfán vamos poco a poco. Es una cuestión de manejar los minutos que va jugando. Estamos siempre en comunicación con él”, precisó.

Los victorianos tendrán un duro choque ante Cusco FC de Marcelo Grioni y se encuentran en la necesidad de poner a algunos juveniles para lograr cumplir con la bolsa de minutos.