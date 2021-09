El encuentro Colo Colo vs. Everton se jugará este martes 14 de setiembre durante la fecha 21 del Campeonato Nacional de Chile. Ambos equipos volverán a enfrentarse luego de la final de la Copa Chile, que coronó como campeón al Cacique tras su victoria por 2-0.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Everton?

El cotejo Colo Colo vs. Everton se jugará este martes 14 de septiembre a las 7.00 p. m. (horario de Chile) y 5.00 p. m. de Perú en el Estadio Monumental.

¿Qué canal transmite el partido Colo Colo vs. Everton?

Los canales que transmitirán el Colo Colo vs. Everton son TNT Sports 2 y TNT Sports HD en territorio chileno.

¿Cómo ver TNT Sports 2 EN VIVO?

Conoce qué canal sintonizar según tu cableoperador para ver TNT Sports 2 EN VIVO:

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

¿Cómo ver TNT Sports HD EN VIVO?

Para ver TNT Sports HD en vivo deberás sintonizar los siguientes canales dependiendo de tu cableoperador:

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver Colo Colo vs. Everton EN VIVO ONLINE GRATIS?

Podrás ver el encuentro Colo Colo vs. Everton en vivo online gratis a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. Los clientes de TNT Sports, también pueden hacerlo a través de Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Posible alineación de Colo Colo

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Leonardo Gil; Pablo Solari, Joan Cruz; Marcos Bolados, Iván Morales.

Posible alineación de Everton

Torgnascioli; Maldonado, Barroso, Oyarún; Medina, Berríos, Echeverría, Zúñiga; Leiva; Cuevas y Bravo.

¿Dónde se jugará el partido Colo Colo vs. Everton?

El partido Colo Colo vs. Everton se jugará en el Estadio Monumental en Santiago, Chile.