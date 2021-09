WWE Raw: Big E es el nuevo campeón Mundial tras vencer a Bobby Lashley

WWE RAW tuvo un cierre inesperado y colosal este lunes 13 de septiembre con la consagración de Big E como el nuevo campeón Mundial, tras canjear su maletín obtenido en Money in the Bank 2021. Su víctima fue Bobby Lashley, quien tuvo un duro enfrentamiento ante Randy Orton.

El ‘Dominador’ se vio la cara con la ‘Víbora’ en una lucha muy difícil para el entonces campeón, pero que al final pudo salir vencer, luego de una ligera ayuda e intromisión de MVP. Sin embargo, apenas terminó su encuentro apareció Big E para ejecutar el contrato de la maleta, tal cual lo había prometido en la previa de show.

Lashley terminó agotado de su victoria sobre Orton, pero igual tuvo fuerzas para aguantar al apodado ‘The Powerhouse of Positivity’, quien incluso recibió un colosal ‘Spear’. Al final, Big E no se rindió y le aplicó su movimiento final ‘Big Ending’ al ahora excampeón, que estuvo 196 días con el título en sus hombros .

Big E había sido campeón absoluto de NXT. Foto: WWE

El luchador de 35 años empezó su carrera en WWE en NXT, donde fue el segundo campeón de la marca en el 2012. Posteriormente, en el roster principal ganó en once ocasiones con The New Day los títulos en parejas de la empresa, siete veces en SmackDown y cuatro en Monday Night Raw.

Asimismo, ha conseguido en dos oportunidades el campeonato Intercontinental y con el cinturón mundial, solamente le faltaría el título de Estados Unidos para ser un Grand Slam . Su triunfo en Money in the Bank este año tras derrotar a Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Kevin Owens, King Nakamura y Seth Rollins.

Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston antes de que se canjeara el maletín de Money in the Bank. Foto: WWE

Big E cumplió su promesa esta noche y salió al escenario en el cierre de RAW, y no solo canjeó su maletín, sino que le quitó el título a Bobby Lashley, ante la alegría total de los aficionados presentes. Sus excompañeros de New Day, Xavier Woods y Kofi Kingston, salieron y tras felicitar a su amigo celebraron el inicio del nuevo rey de la marca roja.