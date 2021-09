Son un total de 32 clubes los que se enfrentarán en la edición 67 de Champions League, la máxima competencia europea de fútbol. Desde este martes 14 de septiembre, ya se verán cruces de gigantes como el Barcelona vs. Bayern Múnich, Liverpool vs. Milan e Inter vs. Real Madrid.

En esta nota, te contamos sobre los canales desde los que podrás sintonizar en vivo cada cotejo de la fase de grupos de Champions League en los distintos países de América Latina .

¿Cuándo inicia la Champions League?

La Champions League comienza el martes 14 de septiembre con la fase de grupos. Esta etapa durará hasta el 8 del diciembre de este año.

Horarios partidos Champions League

Martes 14 de septiembre

Sevilla vs. Salzburg: 11.45 a. m.

Young Boys vs. Manchester United: 11.45 a. m.

Chelsea vs. Zenit: 2.00 p. m.

Lille vs. Wolfsburg: 2.00 p. m.

Malmö FF vs. Juventus: 2.00 p. m.

Dynamo Kyiv vs. Benfica: 2.00 p. m.

Villarreal vs. Atalanta: 2.00 p. m.

Barcelona vs. Bayern München: 2.00 p. m.

Miércoles 15 de septiembre

Sheriff vs. Shakhtar Donetsk: 11.45 a. m.

Beşiktaş vs. Borussia Dortmund: 11.45 a. m.

Club Brugge vs. PSG: 2.00 p. m.

Liverpool vs. Milan: 2.00 p. m.

Sporting CP vs. Ajax: 2.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Porto: 2.00 p. m.

Internazionale vs. Real Madrid: 2.00 p. m.

Manchester City vs. RB Leipzig: 2.00 p. m.

¿Cómo ver los partidos de la Champions League en Perú?

Los partidos de Champions League en Perú se verán por Fox Sports, ESPN y Facebook Watch.

¿Cómo ver los partidos de la Champions League en Argentina?

Los partidos de Champions League en Argentina se verán por Fox Sports, ESPN y Facebook Watch.

¿Cómo ver los partidos de la Champions League en Chile?

Los partidos de Champions League en Chile se verán por Fox Sports, ESPN y Facebook Watch.

¿Cómo ver los partidos de la Champions League en Colombia?

Los partidos de Champions League en Colombia se verán por Fox Sports, ESPN y Facebook Watch.

¿Cómo ver los partidos de la Champions League en México?

Los partidos de Champions League en México se verán por Fox Sports, ESPN y Facebook Watch.

¿Cómo ver los partidos de la Champions League en España?

Los partidos de Champions League en España se verán por Fox Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver la Champions League por internet?