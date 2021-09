‘Sol’ Bamba: le diagnosticaron cáncer y 20 meses después regresó a las canchas

Inglaterra fue testigo de una historia conmovedora y ejemplo de constancia. El protagonista fue el defensor marfileño Souleymane Bamba. La historia de ‘Sol’. como es conocido el mencionado futbolista, empezó en enero de 2020 cuando le diagnosticaron linfoma de Hodgkin. Dicha enfermedad es un tipo de cáncer que se forma y ataca el sistema linfático; y además forma células cancerígenas en él.

Tras recibir la noticia y a sus 35 años, Bamba tuvo que ponerle freno de mano a su carrera futbolística. El marfileño tuvo que dejar los entrenamientos de su equipo, el Middlesbrough, para dedicarse de lleno a su tratamiento. El proceso de recuperación del jugador duró hasta mayo de 2021, fecha en la que los médicos le informaron que el linfoma había desaparecido.

Pese a la dificultad y lo complicado de su tratamiento, ‘Sol’ no consideró el retiro como una opción. Ya libre de cáncer, Bamba decidió recuperar su carrera y regresar a los entrenamientos. Cuatro meses después de curarse, el marfileño obtuvo su gran recompensa: jugó por primera vez con su club desde que recibió el diagnóstico. La derrota del Middlesbrough por 2-0 ante Coventry City fue lo de menos.

A través de su cuenta de Twitter, ‘Sol’ Bamba no dudó en demostrar su felicidad por su retorno a las canchas tras más de 20 meses. “Todos los que me conocen saben que no soy de hablar después de una derrota. Pero en una nota personal, son mis primeros 90 minutos durante meses y después de una dura batalla contra el cáncer. Tomaré esta victoria por hoy y la buscaré en el campo la próxima vez. Gracias a todos”, agregó.