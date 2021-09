Continúa la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Alianza Lima vs. Binacional disputan la fecha 10 del torneo este domingo 12 de septiembre. Gol Perú será el canal encargado de transmitir el juego, que arrancará a la 1.15 p. m. desde el Estadio Iván Elías Moreno .

Una inyección anímica para el cuadro blanquiazul ha sido el retorno al equipo de su capitán Jefferson Farfán, quien regresó para el último cotejo que protagonizó Alianza Lima , ante un César Vallejo que cayó por 1-0 con anotación de la ‘Foquita’.

Luego de esto, el referente de los victorianos ha aprovechado estos días de para de la Liga 1 Betsson para fortalecer su condición física y estar listo para el choque ante Binacional, contra el que jugaría al menos un tiempo.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. Binacional?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Binacional por televisión lo pasará Gol Perú, canal que tiene los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Binacional?

Perú: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Chile: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Alianza Lima vs. Binacional por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posible alineación de Alianza Lima

Posible alineación de Binacional

¿Dónde se jugará el partido Alianza Lima vs. Binacional?