Partidos de HOY 12 de septiembre de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, Inglaterra, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy sábado 12 de septiembre de 2021

En la jornada de hoy , los partidos más interesantes de la fecha son Cienciano vs. Melgar, Real Madrid vs. Celta de Vigo donde juega el nacional Renato Tapia, Milan vs. Lazio y Pumas UNAM vs. Guadalajara

Perú: Primera división

11.00 Carlos Manucci vs. UTC Cajamarca

13.15 Alianza Lima vs. Binacional

15.30 Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

18.00 Cienciano vs. Melgar

Inglaterra: Premier League

10.30 Leeds United vs. Liverpool

España LaLiga

7.00 Espanyol vs. Atlético Madrid

9.15 Osasuna vs. Valencia

11.30 Cádiz vs. Real Sociedad

14.00 Real Madrid vs. Celta de Vigo

Alemania Bundesliga

8.30 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart

10.30 Bochum vs. Hertha BSC

12.30 Borussia M’gladbach vs. Arminia Bielefeld

Italia Serie A

5.30 Sampdoria vs. Internazionale

8.00 Cagliari vs. Genoa

8.00 Spezia vs. Udinese

8.00 Torino vs. Salernitana

11.00 Milan vs. Lazio

13.45 Roma vs. Sassuolo

Portugal Primeira Liga

9.30 Moreirense vs. Famalicão

12.00 Gil Vicente vs. Vizela

12.00 Boavista vs. Portimonense

14.30 Vitória Guimarães vs. Belenenses

Francia Primeira Liga

6.00 Montpellier vs. Saint-Étienne

8.00 Metz vs. Troyes

8.00 Rennes vs. Reims

8.00 Bordeaux vs. Lens

8.00 Brest vs. Angers SCO

10.00 Nantes vs. Nice

13.45 Olympique Lyonnais vs. Strasbourg

Inglaterra - Championship

8.30 Nottingham Forest vs. Cardiff City

México - Liga MX

17.00 Pumas UNAM vs. Guadalajara

19.00 Querétaro vs. Necaxa

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 12 de septiembre de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 12 de septiembre de 2021, solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.