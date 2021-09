Partido entre Barcelona y Deportivo Cuenca se suspendió por ausencia de árbitros

Un hecho lamentable se dio en el fútbol ecuatoriano. El encuentro que debían disputar Barcelona de Guayaquil y Deportivo Cuenca se suspendió tras no contar con la cuarteta de árbitros encargados del encuentro. El motivo de la ausencia de los réferis se debe a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) les adeudaría un monto cercano a los 2 millones de dólares.

El duelo entre el Barcelona y Deportivo Cuenca es el segundo encuentro dominical que se suspende de la Serie A de Ecuador. El primero fue el Olmedo vs. Mushuc Runa. La problemática en el balompié ecuatoriano es más complicada de lo que parece. Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, justificó la millonaria deuda con los árbitros debido a la pandemia de Covid-19 que azota al mundo.

Incluso el presidente de la FEF, Carlos Villacis, envió una carta a la Conmebol solicitando que el máximo entre del balompié sudamericano no considere a los árbitros ecuatorianos para los torneos internacionales . Otro de los problemas que se han generado es la transmisión de los encuentros. Al no transmitir los partidos, los clubes ecuatorianos no tienen ingresos y complican su situación financiera.

Deportivo Cuenca y Olmedo son los primeros equipos cuyos jugadores han reportado retrasos en su pagos. Ante la postura tomada por los árbitros, los clubes de la Serie A han solicitado cambios en los artículos del reglamento de la Comisión Nacional de Arbitraje para poder continuar con el torneo.