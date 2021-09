Lewis Hamilton tras incidente en F1: “Verstappen sabía lo que iba a pasar”

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quejó de Max Verstappen (Red Bull) por el accidente que dejó a ambos fuera en la vuelta 26 del Gran Premio de Italia y aseguró que el neerlandés “sabía lo que iba a pasar” y provocó el choque porque “no quería ceder”.

“Salí, vi que Daniel (Ricciardo) me pasaba, Max venía, me aseguré de dejar la distancia de un coche por fuera para él. Entré en la curva 1, estaba por delante, y estaba por delante entrando en la curva 2. Entonces, de repente, se me echó encima. Hoy él no quería ceder. Sabía lo que iba a pasar al entrar en la curva 2. Sabía que iba a pasar por encima de los bordillos. Pero aun así, lo hizo”, analizó para Sky Sports.

“Él estaba exactamente en la misma posición en la que estuve yo en la primera vuelta, pero cedí, y así son las carreras”, añadió Hamilton en referencia a su primer encontronazo.

“Hablaremos con los comisarios y veremos. Pero no sé qué más decir”, concluyó.

Sobre su estado de salud después de que el coche de Verstappen le pasara por encima, sin graves consecuencias gracias al halo, sistema que protege la cabina del piloto, aseguró que tiene “un poco dolorido el cuello”, pero que “estará bien”.

Verstappen y Hamilton fuera del Gran Premio de Italia tras aparatoso choque en la Fórmula 1

Los dos principales aspirantes al título de la temporada en Fórmula 1, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quedaron fuera del Gran Premio de Italia después de que ambos chocaran en la carrera que se disputó en el circuito de Monza.

