Cristiano Ronaldo: un regreso para nunca olvidar

Un par de días antes de estrenarse por segunda vez como jugador del Manchester United, Cristiano Ronaldo dejó en claro para qué volvía a Old Trafford. “No he venido para tomarme unas vacaciones. Fue bueno ganar cosas importantes acá y vestir esta camiseta hace varios años, pero estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido. Sé que soy capaz”, aseguró. Y vaya que lo es.

Con menos de una semana de entrenamientos encima (debido a su participación en eliminatorias, donde superó al iraní Ali Daei como máximo anotador a nivel de selecciones con 111 goles), su técnico –y excompañero en el United– Ole Gunnar Solskjær lo mandó al campo y este, para variar, no defraudó a nadie. El ‘Teatro de los Sueños’, testigo de inolvidables exhibiciones, esta vez fue testigo de una de las mejores puestas en escena de su larga historia.

Eso sí, el primer acto delató algunas dificultades. Newcastle llegó con la clásica idea del que visita la casa de un grande: defenderse bien atrás y depositar toda su fe en uno que otro contragolpe, que seguro iba a haber. Así, los ‘Diablos Rojos’ sufrieron más de la cuenta para abrir el marcador, tanto que este llegó de rebote a los 45+2′, gracias a una floja reacción del arquero rival Woodman. ¿El anotador? Cristiano, convirtiéndose en el jugador más longevo (36 años y 218 días) en anotar con el United desde que lo hizo Ryan Giggs en febrero del 2013.

La felicidad duraría solo el intervalo y un poquito más, porque a los 56′ despertaron las ‘Urracas’ con un gran contragolpe finalizado por el lateral español Javi Manquillo. Y aunque hubo un silencio momentáneo producto de la incertidumbre, el protagonista de la obra se haría presente nuevamente. Tras un pique propio de sus mejores tiempos, ‘CR7’acomodó un gran pase de Luke Shaw para su pierna izquierda y definió entre las piernas del portero (62′). Su primer doblete en Premier League desde abril del 2009 (ante Tottenham) lo festejaban Sir Alex Ferguson, su madre Dolores Aveiro, su representante Jorge Mendes y el copropietario del club, el estadounidense Avram Glazer, desde las gradas. Nadie se lo quería ni podía perder.

Luego se abrió el arco para los demás. Bruno Fernandes, compañero de Ronaldo en la selección lusa, clavó un remate de larga distancia en el ángulo a los 80′ y Jesse Lingard cerró el segundo acto por todo lo alto a los 92′. El francés Paul Pogba se lució con las últimas dos asistencias, sumando siete en solo cuatro partidos de la Premier 2021/22.

Tras el pitazo final, Cristiano sorprendió con sus declaraciones, asegurando que se sentía “nervioso” previo al encuentro. “Estuve pensando anoche en lo que quería lograr: jugar bien y mostrar que aún soy capaz de ayudar al equipo. No lo puedo creer, me siento orgulloso y haré todo para que los hinchas también se sientan orgullosos de mí”, confesó el delantero. Solskjær tampoco se guardó elogios: “De esto se trata Ronaldo”.

Gracias a la victoria, el Manchester United sumó 10 puntos en cuatro encuentros jugados y comparte la punta de la tabla con uno de sus clásicos rivales, el Chelsea, quien también ganó (3-0 frente al Aston Villa). Con el regreso del ‘Comandante’, la Premier estará más apretada y emocionante que nunca. Y es que la mentalidad de Cristiano solo indica una cosa: ganar, ganar y ganar.

Pasaron 12 años y 124 días para que Cristiano vuelva a anotar en Premier. El City lo sufrió aquella vez.