Sporting Cristal vs. Alianza Atlético chocan este domingo 12 de septiembre por la décima fecha de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. A partir de las 3.30 p. m., el estadio Miguel Grau del Callao será el escenario del juego, el cual se podrá ver por Gol Perú.

Los celestes están en la posición cuatro con 15 puntos en el torneo . Por ello, están en la obligación de sumar puntos para seguir con chances de conseguir el Torneo Clausura y ser el campeón de la Liga 1 nacional.

Por otro lado, los de Sullana también ameritan ganar, pues deben salir de la zona baja de la tabla acumulada. Actualmente se ubican en el puesto 15, con seis puntos. Alianza Atlético viene de ganar por 2-0 a Mannucci en un cotejo en el que Alianza Atlético demostró fortaleza en su zaga y calidad de cara al arco.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Florida): 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por televisión lo pasará Gol Perú , canal que tiene los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posible alineación de Sporting Cristal

Por confirmar

Posible alineación de Alianza Atlético

Por confirmar

¿Dónde se jugará el partido Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?