Alianza Lima vs. Binacional se juega este domingo 12 de septiembre por la décima jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El encuentro, que será en el estadio Iván Elías Moreno, se podrá ver desde la 1.15 p. m. por Gol Perú.

La segunda fase del torneo peruano tiene un líder absoluto: el equipo del distrito de La Victoria . En sus nueve jornadas, los de Bustos tienen 21 puntos tras haber ganado seis encuentros.

Luego del descanso que se ha tomado la Liga 1 Betsson por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Alianza Lima vuelve al ruedo del campeonato local y tiene la misión de mantener la misma regularidad para llegar hasta el título nacional.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Binacional?

Perú: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Chile: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. Binacional?

La transmisión del partido Alianza Lima vs. Binacional por televisión estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO?

Puedes ver el partido Alianza Lima vs. Binacional por la señal de Gol Perú en los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Alianza Lima vs. Binacional por internet , puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posible alineación de Alianza Lima

Por confirmar

Posible alineación de Binacional

Por confirmar

¿Dónde se jugará el partido Alianza Lima vs. Binacional?

El Alianza Lima vs. Binacional se jugará en el estadio Iván Elías Moreno.