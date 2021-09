Las principales portadas británicas tras al título del US Open de Emma Raducanu

Emma Raducanu se consagró en el US Open y puso de cabeza el mundo del tenis y del deporte en general. La tenista inglesa de apenas 18 años sorprendió a propios y extraño al romper varios récords y quebrar la historia del deporte de la raqueta. En un emocionante encuentro, Raducanu venció a la canadiense Leylah Fernandez por parciales de 6-4 y 6-3.

La británica hizo historia al convertirse en la primera persona en ganar un Grand Slam habiendo iniciado su participación en la etapa clasificatoria. Además, ganó los diez encuentros que disputó (tres en la fase previa y siete del torneo) sin ceder ningún set.

La inglesa que inició su participación en el US Open en la ubicación 150 del ránking WTA se convirtió en la primera tenis británica en hacerse con un Grand Slam en 44 años. Dicha racha no se quebraba desde que Virginia Wade se consagró en Wimbledon 1977. Por ello, la prensa de su país no dudó en resaltar el logro obtenido por la joven deportista.

Sunday Express tituló “Emma es reina de Nueva York” y acompañó con un texto que dice: “La sensación adolescente británica Raducanu hace historia con su victoria en el US Open”. Por su parte, Scotland on Sunday abrió con “Emma es reina de Nueva York”. Además agregó: “La sensación adolescente británica Raducanu hace historia con su victoria en el US Open”. Finalmente, The Telegraph tituló “Sueño americano” y acompañó con una frase: “Increíbles poderes de Raducanu para el histórico título del US Open”.