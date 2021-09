Kevin-Prince Boateng tras sentencia de su hermano: “Desprecio la violencia contra las mujeres”

Kevin-Prince Boateng, atacante del Hertha Berlín, fue consultado sobre la reciente condena de su hermano Jerome Boateng. Como se sabe, a mitad de semana, un juzgado de Munich condenó al exdefensor del Bayern Munich a pagar una multa de 1,8 millones de euros por agredir a su expareja y mamá de sus dos menores hijos.

Al referirse sobre el incidente de su hermano, el exinternacional de la selección de Ghana confesó que se encuentra distanciado de Jerome. “Me distancié de Jerome hace mucho tiempo. Aprecio y respeto la legislación alemana pero desprecio la violencia contra las mujeres. No me identifico con las acciones de mi hermano y por eso ya no tengo nada que ver con él ”, refirió en una entrevista al medio alemán Bild.

Un allegado al actual atacante del Hertha Berlín respaldó estas declaraciones y explicó un poco más sobre la diferencia entre ambos hermanos. “ Kevin rompió el contacto con Jerome hace meses , pero se ha mantenido en silencio hasta ahora. Jerome siempre fue visto como el chico bueno y dulce, mientras que Kevin fue retratado como un chico malo. Sin embargo, es al revés”, apuntó.

Como se sabe, la agresión de Jerome Boateng hacia su expareja ocurrió a mediados de 2018 durante unas vacaciones en el Caribe. Sherin Senler acusó al hoy jugador del Olympique de Lyon de haberla violentado físicamente mientras mantenían una acalorada discusión. El juicio, que debió realizarse a finales de 2020, recién pudo llevarse a cabo este año porque uno de los testigos se contagió de COVID-19.