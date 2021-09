Todo va quedando listo para el debut de Cristiano Ronaldo EN VIVO en el Manchester United vs. Newcastle. El ‘Comandante’ volverá a estrenarse con la camiseta de los diablos rojos este sábado 11 de setiembre desde las 9.00 a. m. (hora peruana) en Old Trafford por la cuarta fecha de la Premier League 2021/22 y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Espn 2, Star+ y la web de La República Deportes .

En Vivo: Últimas noticias de Cristiano Ronaldo 01:09 Newcastle: un rival especial Pese a que con Manchester United logró todos los títulos posibles y se convirtió en uno de los mejores jugadores del planeta, Cristiano Ronaldo solo pudo lograr un triplete durante todos los años que jugó en Inglaterra. El suceso ocurrió el 12 de enero del 2008, el rival fue Newcastle United, sí, el mismo equipo al que enfrentará en algunas horas en lo que será su segundo debut con lo camiseta de los 'Diablos Rojos'. Foto: News Group Newspaper 23:32 Manchester United está invicto en la Premier League Los Diablos Rojos llevan dos victorias y un empate en las tres fechas disputadas en la liga inglesa y este sábado jugarán su segundo encuentro en el Old Trafford con Cristiano Ronaldo en el campo. 16:52 ¿Cuántos títulos ganó Cristiano Ronaldo con Manchester United? Durante las seis temporadas que duró su primera etapa en el Manchester United, Cristiano Ronaldo ganó un total de diez títulos, repartidos de la siguiente manera: FA Cup (1), Football League Cup (2), Premier League (3), Community Shield (2), Champions League (1) y Mundial de Clubes (1). Foto: EFE 16:33 ¿Cristiano Ronaldo será titular en su debut con Manchester United? De acuerdo con el portal Manchester Evening News, especializado en noticias acerca de la ciudad de Mánchester, Cristiano Ronaldo podría alternar desde el arranque en el once que el técnico Ole Gunnar Solskjær mandará a la cancha de Old Trafford. Las ausencias de Fred y Edinson Cavani por suspensión de la FIFA le dejarían el camino libre a 'CR7' para comandar el ataque de los red devils. Foto: Manchester Evening News IX probable de Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Matic, Pogba, Fernandes, Sancho, Greenwood, Ronaldo. 16:17 Wes Brown acompaña a Cristiano Ronaldo en Old Trafford El recordado exdefensa inglés, quien fue compañero de 'CR7' durante la primera etapa de este en el Manchester United, se reencontró con el luso en la víspera de su debut por la Premier League 2021-22. 14:05 El 'Bambino' Pons narrará el debut de Cristiano Ronaldo Juan Manuel 'Bambino' Pons, recordado por sus relatos con cánticos cada vez que un jugador anota, volverá a narrar un partido de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Foto: Puntaje Ideal/Twitter 13:30 Cristiano Ronaldo: "Mismo lugar, mismo espíritu" En sus redes sociales, 'CR7' publicó un mensaje en la víspera de su reestreno con el club inglés: "Mismo lugar, mismo espíritu, nuevas aventuras. ¡Vamos, red devils!". Foto: Instagram Cristiano Ronaldo 12:57 Manchester United invita a no perderse el debut de Cristiano Ronaldo La cuenta en redes sociales del club inglés respondió de forma gráfica a una pregunta hecha por el perfil oficial de Twitter Sports acerca de cuál era el juego que no se podían perder los hinchas este fin de semana. Foto: Manchester United 12:28 Manchester United promociona las camisetas de Cristiano Ronaldo En su tienda virtual, Manchester United ya ofrece las camisetas oficiales de Cristiano Ronaldo. Los precios van desde las 52.95 libras esterlinas por el conjunto completo para niños, hasta las 114.95 libras por la remera del portugués. También se ofrecen polos y sudaderas, para hombre y mujer, con precios de entre 20 y 38 libras. Foto: Manchester United 12:19 Manchester United confirma a Cristiano Ronaldo en la Premier League El club inglés hizo oficial este viernes la lista de 33 jugadores inscritos para la temporada 2021-22 de la Premier League. Como no podía ser de otra manera, Cristiano Ronaldo forma parte de la nómina con su característico dorsal número '7', que le fue cedido por Edinson Cavani. Foto: Manchester United 1. David De Gea 2. Victor Lindelöf 3. Eric Bailly 4. Phil Jones (canterano) 5. Harry Maguire (canterano) 6. Paul Pogba (canterano) 7. Cristiano Ronaldo 8. Juan Mata 9. Anthony Martial 10. Marcus Rashford (canterano) 11. Mason Greenwood (canterano) 13. Lee Grant (canterano) 14. Jesse Lingard (canterano) 16. Amad 17. Fred 18. Bruno Fernandes 19. Raphaël Varane 20. Diogo Dalot 21. Edinson Cavani 22. Tom Heaton (canterano) 23. Luke Shaw (canterano) 25. Jadon Sancho (canterano) 26. Dean Henderson (canterano) 27. Alex Telles 29. Aaron Wan-Bissaka (canterano) 31. Nemanja Matić 34. Donny van de Beek 36. Anthony Elanga (canterano) 39. Scott McTominay (canterano) 43. Teden Mengi (canterano) 46. Hannibal 47. Shola Shoretire (canterano) 51. Matej Kovar (canterano)

Luego de varias temporadas en el Real Madrid y Juventus, Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United. Luego de firmar contrato con los diablos rojos por las próximas dos temporadas, se sumó a los entrenamientos de cara al partido con el Newcastle.

En la previa de este partido, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer confirmó que ‘Cr7′ hará su debut en Old Trafford, aunque aún no se sabe exactamente si será titular o no.

“ Ha tenido una buena pretemporada con la Juventus, ha jugado para la selección nacional, ha tenido una buena semana con nosotros aquí. Definitivamente estará en el campo en algún momento, eso es seguro ”, señaló quien fuera compañero de antaño en el equipo inglés.

A qué hora será el debut de Cristiano Ronaldo en el Manchester United vs. Newcastle

México: 9.00 a. m.

Perú: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

En qué canal ver el debut de Cristiano Ronaldo en el Manchester United vs. Newcastle

Argentina: ESPN2 Sur, Star+

Chile: ESPN2 Sur, Star+

Colombia: Star+

Ecuador: ESPN2 Sur, Star+

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Perú: ESPN2 Sur, Star+

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+.

¿Cómo ver el debut de Cristiano Ronaldo en Espn 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD)

¿Qué incluye Star+?

Incluye producciones de ficción y no ficción creadas íntegramente en América Latina, una amplia oferta de deportes en vivo de ESPN, nuevas producciones originales internacionales, el catálogo completo de comedias animadas de 20th Television y exclusivos estrenos de cine.