David Luiz dejó fútbol inglés y regresó a Brasil para jugar por el Flamengo

David Luiz vuelve a su tierra, donde comenzó su carrera futbolística. En 2007, tras disputar dos temporadas con el club Vitoria, se marchó de Brasil cuando el Benfica obtuvo su pase. El joven brasileño daría sus primeros pasos en el Viejo Continente defendiendo los colores del cuadro portugués por cinco largos años, para luego mudarse al norte de Londres, ya que el Chelsea logró incorporarlo a su zaga defensiva.

Con los blues consiguió ganar el ansiado trofeo de la Champions League en la temporada 2011-2012. El gran título internacional fue el primero en la historia del Chelsea y en la carrera de David Luiz. El zaguero fue pieza clave en aquella temporada y logró anotar uno de los penales en la definición por la copa ante el Bayern Múnich.

Después de su paso por Inglaterra, fue fichado por el PSG (2014-2017) por 50 millones de euros y, posteriormente, regresó a Londres para volver a ponerse la camiseta de los blues (2016-2019). Finalmente, concluyó su etapa europea en el Arsenal (2019-2021). Sin llegar a un acuerdo de renovación con los gunners, el defensor volvió a Brasil como agente libre.

Esta tarde el Flamengo, uno de los clubes con más hinchas en todo el mundo, anunció el fichaje de David Luiz hasta diciembre de 2022. El Mengão marcha en la quinta posición del Brasileirao y está en semifinales de la Copa Libertadores. El defensor podría disputar el torneo sudamericano si lo llegan a inscribir en la lista de buena fe para el duelo ante el Barcelona de Ecuador el miércoles 22 de setiembre. El ‘Fla’ es uno de los últimos campeones del certamen, ya que ganó el título en diciembre del 2019 ante River Plate de Argentina.

David Luiz no es el único que ha llegado a Brasil después de pasar por grandes clubes de Europa, ya que recientemente Diego Costa -ex Atlético de Madrid-, William -ex Arsenal- y Douglas Costa -ex Juventus- firmaron por el Atlético Mineiro, Corinthians y Gremio, respectivamente.