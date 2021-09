El América todavía no conoce la derrota en lo que va del campeonato. La marca es de cinco victorias y dos empates, donde el más reciente fue el 1-1 ante León. Por el momento, los comandados por el argentino Santiago Solari son punteros del certamen con 17 unidades. A continuación podrás saber a qué hora juegan América vs. Mazatlán.

Luego de tener un comienzo ideal, Mazatlán ya no la pasa como antes con cinco partidos sin triunfar, producto de tres empates y dos caídas. Los liderados por el español Beñat San José van en el puesto 12 con nueve puntos, a ocho del líder.

¿A qué hora juega América vs Mazatlán?

México : 9.00 p. m. (CDMX)

Argentina : 11.00 p. m.

Estados Unidos : 7.00 p. m. hora del Este / 10.00 p. m. (hora del Pacífico)

Colombia: 9.00 p. m.

Perú : 9.00 p. m.

Ecuador : 9.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido América vs Mazatlán?

México : TUDN

Estados Unidos: TUDN y Univision.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO?

En territorio mexicano, la señal de TUDN puede verse en los siguientes canales dependiendo de tu operador de TV por cable o satélite:

TUDN EN VIVO

Satélite

Sky: Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD)

Star TV: Canal 510.

Cable

Izzi: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD)

Totalplay: Canal 503.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO?

Univisión en Perú: se puede ver en Claro TV son los siguientes: 120 (SD) y 527 (HD) .

Univisión en México: canal 827 en Dish, 261 en Totalplay, 204 en Axtel y 203 en Izzi.

¿Dónde ver América vs Mazatlán EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO América vs. Mazatlán ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

Posible alineación de América

Guillermo Ochoa, Luis Fuentes, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Miguel Layún, Fernando Madrigal, Pedro Aquino, Lainez o Benedetti, Salvador Reyes, Alvaró Fidalgo, Federico Viñas.

Posible alineación de Mazatlán

Vikonis, Nogueira, Vidri, Díaz, Vargas, Colula, Meráz, Freitas, Oliveira, Sánchez, Rubio.

¿Dónde se jugará el partido América vs Mazatlán?

Se jugará este sábado 11 de septiembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.