Más de un peruano hubiera querido estar en el terreno de juego del Arena Pernambuco para impedir que la Blanquirroja cayera derrotada ante su similar de Brasil. Uno de ellos es el delantero peruano Paolo Guerrero, quien lamentó no haber podido jugar dicho encuentro.

Durante una entrevista realizada por su club, Internacional de Porto Alegre, el ‘Depredador’ se refirió a su ausencia en la derrota de la Bicolor por 2-0 ante el Scratch.

“Tuvimos buenos resultados, pero en el último partido no, en donde no tuve oportunidad de participar contra Brasil. Jugar hubiera sido muy importante, pero no pude por suspensión”, precisó.

El delantero peruano se perdió el partido ante la Verdeamarelha debido a la acumulación de tarjetas amarillas. La última de ellas la recibió en el duelo ante Venezuela.

'Depredador' viene entrenado con el Inter de Porto Alegre. Foto: Sport Club Internacional

En otro momento de la entrevista, Paolo Guerrero contó que, días antes de incorporarse a la selección peruana, había conversado con su compañero de equipo Edenilson para cambiar camisetas.

“Fue hermoso ver a Ed representar a la selección brasileña. Habíamos arreglado antes de viajar para cambiarnos de camisa. Lamentablemente no pude estar allí, pero fue hermoso verlo cumplir este sueño. Se lo merecía durante mucho tiempo”, añadió.

Debido a su suspensión para este último partido de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, Guerrero abandonó la concentración de la Bicolor y se reincorporó al club brasileño.

Esta mañana realizó trabajos de entrenamiento en el gimnasio y horas más tarde se unió a los trabajos de equipo en el centro de entrenamiento Parque Gigante.