Ha pasado un día de la derrota de la selección peruana ante Brasil; sin embargo, aún queda el sinsabor de los hinchas, quienes lamentan que ambos goles hayan sido por errores defensivos. Uno de los sindicados como responsable es el central peruano Anderson Santamaría.

Pese a que muchos aficionados han pedido que el defensor del Atlas de México ya no sea convocado y, mucho menos, sea titular ante Chile en la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, para el exmundialista Julio Meléndez esto no debería ser así.

El histórico zaguero peruano indicó que si de él dependiera armar el equipo, alinearía a Santamaría, junto con Alexanders Callens, en el partido de octubre ante la selección mapocha.

“ Yo pondría a Santamaría con Callens, porque la confianza es necesaria. A pesar de los errores, yo le daría la confianza y decirle que esa es su oportunidad. Él tiene que jugar, no le podemos hacer un cambio total, porque sino el equipo se desarmaría”, explicó al programa radial Las voces del fútbol.

Anderson Santamaría, Neymar, Perú vs. Brasil

Respecto al primer gol de Brasil, en la que el defensa peruano perdió el balón ante Neymar, luego de haberlo recuperado, Meléndez señaló que el central se habría confiado.

“La verdad que no sabría cómo decirles de esa jugada, ya que siento que se confió y no se le puede echar la culpa de todo porque no estuvo cubierto. La pelota la ganó de espaldas y yo creo que él se tuvo mucha confianza”, precisó.

Finalmente, el exseleccionado peruano envió un mensaje al defensor que milita en la liga mexicana. “Santamaría, por favor, eso que te ha pasado que no te vuelva a pasar mi hermano, porque los defensas centrales siempre tenemos fallas, ya que no somos perfectos, yo los he tenido”, afirmó.