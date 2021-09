Los azules y los juaristas vuelven a enfrentarse este viernes en un duelo con varios jugadores que retornaron a México después de la última fecha FIFA por las Eliminatorias Qatar 2022. En esta nota podrás saber cómo ver por Roja Directa Cruz Azul vs. Juárez EN VIVO ONLINE gratis.

A continuación, entérate de toda la información que debes tener en cuenta para disfrutar del duelo entre el Cruz Azul y Juárez. La disputa por los tres puntos se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez desde las 9.00 p. m. (horario mexicano y peruano).

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Juárez?

Perú: 9:00 p. m.

Colombia: 9:00 p. m.

Ecuador: 9:00 p. m.

México: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Venezuela: 10:00 p. m.

Bolivia: 10:00 p. m.

Argentina: 11:00 p. m.

Uruguay: 11:00 p. m.

Brasil: 11:00 p. m.

España: 4:00 a. m. (11 de septiembre)

¿Qué canal transmite el partido Cruz Azul vs. Juárez?

Las señales encargadas de transmitir el enfrentamiento entre Cruz Azul vs. Juárez en territorio mexicano serán TUDN y TV Azteca, canales que cuentan con los derechos televisivos de la mayoría de partidos de la Liga MX.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Juárez EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Cruz Azul vs. Juárez ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Juárez en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Cruz Azul vs. Juárez

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes

Alineación de Cruz Azul

A. Gudiño (P), J. Domínguez (C), L. Romo, P. Aguilar, J. Rivero, V. Yotun, R. Alvarado, G. Fernández, O. Pineda, J. Rrodríguez y S. Giménez.

Alineación de Juárez

H. González (P); M. Olivera (C), P. Aguilarz, J. García, V. Velazquez; A. Acosta, J. Esquivel, M. García, J. Intriago, D. Roldan, F. Castillo.

Cruz Azul vs. Juárez: historial de partidos

Ambos equipos se han enfrentado en un total de cinco ocasiones. Estos encuentros dejaron un saldo muy favorable para los pupilos de Juan Reynoso: cinco triunfos.