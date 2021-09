Perú vs. Brasil: caída que duele

Por Mariano López V.

La ilusión de conseguir un resultado positivo era gigante como la misma Arena Pernambuco. Los grandes retos despiertan eso, emociones infinitas, motivaciones que no aparecen así nomás. Si el rival, Brasil —una de las mejores selecciones del mundo, sino la mejor—, no generaba eso, nada lo iba a hacer. Por eso lo dijimos en su momento y lo ratificamos con el resultado puesto: Perú necesitaba jugar un partido perfecto. Necesitaba estar ordenado, concentrado y certero frente al arco. No lo estuvo.

Aunque los primeros cinco minutos del compromiso mostraron una clara intención ofensiva del conjunto peruano, en la que Gareca planteó líneas adelantadas y vínculos frecuentes entre Cueva, ‘Canchita’ Gonzáles, Carrillo y los avances de Advíncula, los de Tite retomaron rápidamente el control del encuentro.

La Verdeamarela comenzó a encontrar espacios a las espaldas de Santamaría y Callens, y con la velocidad que los caracteriza hicieron de Gallese nuestro salvador momentáneo. Pero, una ‘inocentada’ —parecida a la que nos costó puntos ante Uruguay hace una semana— echó por la borda los esfuerzos del ‘1’ bicolor. En su intento por salir jugando, Santamaría pecó de confiado y se arrojó ante el contacto de Neymar, quien robó el balón y centró para que Everton Ribeiro anote (14′). Se pidió falta, pero el árbitro colombiano Wilmar Roldán no cobró nada ni fue a ver al VAR. Luego, los nervios se instalaron, nos llenamos de amarillas y recibimos el gol fulminante de Neymar (40′).

Los cambios para el complemento, sumados al relajo evidente de un Brasil que se sabía superior, dieron la sensación de que la Blanquirroja podía lograr al menos el descuento. Al final fue solo una sensación, porque nunca ocurrió. Es más, el cuadro nacional no llevó peligro al arco de Weverton en ningún momento. Lo más cercano fueron las arremetidas de Carrillo y un remate de larga distancia de López, quien, partido a partido, se afianza más como titular. Incluso se podría decir que el segundo tiempo fue un mero trámite, con la Canarinha pisando el acelerador a placer y Perú perdido, sin ideas.

El balance de la fecha triple arroja cuatro puntos conseguidos, de nueve posibles. Muchos esperaban más, y quizás muchos pesimistas menos. La única certeza es que jugando así será muy complicado. Toca corregir y mirar hacia el próximo mes, donde nos espera Chile, un rival directo.

Frustrado. Ricardo Gareca estuvo así gran parte del cotejo. Foto: difusión

La palabra

Edison Flores, volante de Perú

“Hicimos un gran sacrificio e intentamos sacar un buen resultado. Tenemos que seguir luchando, ganar de local y sumar de visita. El grupo tiene la fe intacta, nada está perdido”.

Síntesis

