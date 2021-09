En el ojo de la tormenta. El nombre de Kevin Ortega comenzó a ganar notoriedad luego de su actuación en el duelo entre Sporting Cristal y la Universidad San Martín de Porres por la Liga 1 Betsson. El portero Diego Penny denunció que el juez lo insultó y las autoridades del certamen decidieron investigar el caso.

Si bien el árbitro reconoció que cometió un error al guiñarle el ojo y responderle, también negó cualquier acusación sobre supuestos improperios en contra del jugador. Sin embargo, el presidente de la CONAR, Juan Sulca, se pronunció al respecto y detalló cómo se actuará.

“Vamos a aplicar los correctivos del caso. Más allá de una sanción, nos interesa que no se repitan estas cosas. Hemos dialogado con Roberto Silva y buscamos que haya respeto entre árbitros y jugadores”, se pronunció en radio Ovación.

A su vez, también preciso que no toda la responsabilidad recae sobre el colegiado. “Hay una reacción equivocada del árbitro, no lo vamos a negar. Pero también habría que conocer que no solo hubo culpa del árbitro, sino también del jugador”, acotó en referencia al arquero de 37 años.

Por otra parte, el réferi peruano se encargó de dirigir el duelo entre Argentina y Bolivia por la décima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. “Las condiciones técnicas de Kevin Ortega no están en tela de juicio y su juventud le da una gran proyección internacional. A veces, el entorno local es distinto al internacional (otra atmósfera)”, puntualizó.

A la espera de una resolución, todavía no se conoce si Ortega estará presente en la próxima fecha de la Liga 1 Betsson.