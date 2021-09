Manchester United vs. Newcastle EN VIVO. Equipos se enfrentan este sábado 11 de septiembre por la cuarta fecha de la Premier League en el estadio Old Trafford a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana) con la presencia confirmada de Cristiano Ronaldo. El encuentro entre los diablos rojos y las urracas será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN. Para que no te pierdas este y el resto de cotejos de la liga inglesa, puedes ver la transmisión ONLINE GRATIS por La República Deportes, en donde encontrarás todos los detalles en la previa, horarios y canales de transmisión, alineaciones confirmadas y el minuto a minuto para ver al astro portugués en su retorno al fútbol inglés.

Manchester United vs. Newcastle: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Newcastle ¿Cuándo juegan? Sábado 11 de septiembre ¿A qué hora? 9.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿En qué canal? ESPN.

La previa del Manchester United vs. Newcastle

Tras el parón de la fecha FIFA, las ligas de fútbol vuelven a la acción este fin de semana y uno de los partidos que más espera el hincha es el Manchester United vs. Newcastle.

El encuentro por la fecha 4 de la Premier League es uno de los más llamativos, ya que está la expectativa por ver el debut de Cristiano Ronaldo con la camiseta de los red devils.

‘CR7′ tendría su segundo estreno con el Manchester United luego de 12 años. El técnico del cuadro inglés, Ole Gunnar Solskjaer , confirmó que el astro portugués tendrá minutos de juego ante las urracas.

Actualmente, los diablos rojos marchan en el tercer lugar con siete puntos tras dos victorias y un empate. Podrás seguir el encuentro ONLINE GRATIS por La República Deportes y en la TV por ESPN.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Newcastle?

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 10.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

España: 4.00 p. m.

¿Qué canales transmiten Manchester United vs. Newcastle?

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

¿Cómo VER Manchester United vs. Newcastle EN VIVO vía ESPN?

Satélite

DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD)

Movistar TV: Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD)

Claro TV: Canal 36 (SD) y Canal 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD)

Star Globalcom. Canal 39

Claro TV: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD).

¿Cómo VER EN VIVO Manchester United vs. Newcastle ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Newcastle por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo. Otra opción para conocer el desarrollo del compromiso es seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a ESPN Play para ver Manchester United vs. Newcastle?

Para acceder a ESPN Play y ver el partido Manchester United vs. Newcastle, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el Manchester United vs. Newcastle?

El encuentro Manchester United vs. Newcastle por la Premier League se disputará en el recinto de Old Trafford ubicado en la ciudad de Manchester.

Últimos resultados de Manchester United

Wolverhampton 0-1 Manchester United

Southampton 1-1 Manchester United

Manchester United 5-1 Leeds United.

Últimos resultados de Newcastle