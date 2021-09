Eliminatorias Qatar 2022: descubre lo que dijeron en el VAR tras la agresión de Neymar

La derrota de la selección peruana ante Brasil aún continúa en la mente del hincha blanquirrojo. Muy aparte de los errores defensivos de la bicolor, se registró una serie de jugadas que dejó a más de uno inconforme con la decisión tomada por el árbitro Wilmar Roldán.

Una de estas fue la agresión de Neymar al defensa Alexander Callens, al minuto 90, cuando ya se iba terminar el encuentro. El golpe en el rostro fue amonestado con solo una tarjeta amarilla para el ‘10‘ brasileño.

Precisamente, para tener clara la jugada, la Conmebol dio a conocer los audios registrados en el VAR durante este encuentro válido por las Eliminatorias Qatar 2022.

En ellos se puede escuchar a los árbitros colombianos afirmando que el astro brasileño tuvo un forcejeo con el defensa nacional, pero resaltan que, en ningún momento, lo llega a agredir.

“Primero lo manotea, lo engancha y con la mano izquierda no le pega, no hay contacto. Eso es lo que veo, no hay fuerza excesiva. Wilmar, confirmo la amarilla”, se escucha en el audio.

Polémica en el gol de Brasil

La agresión de la estrella brasileña no es la única polémica que hubo en el partido. El primer tanto del Scratch también requirió el uso de la tecnología.

La jugada que acabó con la anotación de Everton Ribeiro se dio al minuto 14′, luego de un error en salida de Anderson Santamaría, quien fue derribado por Neymar.

Tras esto, los jugadores de la Bicolor se acercaron al árbitro colombiano, quien señaló que el defensa peruano se dejó caer. Este argumento fue corroborado por los jueces del VAR, quienes revisaron los videos y confirmaron que no hubo falta.

“No hay sancadilla, no hay empujón. No veo ninguna de esas. Se deja caer con el apoyo (...) Confirmamos gol del comienzo del APP que el balón estaba adentro y no hay falta” .

La Conmebol también publicó otros dos audios de los jueces. El primero de ellos al minuto 6′, cuando el arquero Pedro Gallese sale a rechazar un balón en el área e impacta con el jugador Alex Sandro. Los jueces determinaron falta del atacante brasileño.