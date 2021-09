Deportivo Coopsol vs. Chavelines EN VIVO juegan HOY, viernes 10 de septiembre, por la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga 2 del fútbol peruano a partir de las 6.00 p. m. en el estadio San Marcos. El encuentro entre el Submarino Amarillo y el cuadro Gaviota será televisado por la señal de Gol Perú. Para que no te pierdas este partido y el resto de los choques de la segunda división, puedes ver la transmisión ONLINE GRATIS a través de La República Deportes. Aquí encontrarás toda la información con la previa, el horario, canales, las alineaciones confirmadas como también el minuto a minuto del cotejo.

Deportivo Coopsol vs. Chavelines: ficha del partido

Partido Deportivo Coopsol vs. Chavelines ¿Cuándo juegan? HOY viernes 10 de septiembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú.

La previa del Deportivo Coopsol vs. Chavelines

Deportivo Coopsol y Chavelines se enfrentan en una nueva jornada de la Fase 2 de la Liga 2 del fútbol peruano.

El cuadro que dirige Carlos Silvestri viene de caer por 2-1 ante Unión Huaral luego de un polémico arbitraje, en la cual el DT se terminó quejando frente a las cámaras de televisión.

Actualmente, Coopsol lleva seis puntos en la Fase 2 y ocupa el noveno lugar de la tabla de posiciones. Por otro lado, Chavelines, vigente campeón de la Fase 1, buscará sumar su cuarta victoria en el torneo.

El elenco Gaviota empató en la jornada pasada por 1-1 ante Unión Comercio.

¿A qué hora juega Deportivo Coopsol vs. Chavelines por la Liga 2?

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (sábado 11 de septiembre).

¿Qué canal transmite Deportivo Coopsol vs. Chavelines?

La transmisión del partido Deportivo Coopsol vs. Chavelines por televisión estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde ver Deportivo Coopsol vs. Chavelines vía Gol Perú?

Puedes ver el partido Deportivo Coopsol vs. Chavelines por la señal de Gol Perú en los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Deportivo Coopsol vs. Chavelines?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Deportivo Coopsol vs. Chavelines por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el Deportivo Coopsol vs. Chavelines?

El escenario para el partido Deportivo Coopsol vs. Chavelines será el estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto ubicado en el Cercado de Lima.

Últimos resultados de Deportivo Coopsol

Unión Huaral 2-1 Deportivo Coopsol

Deportivo Coopsol 1-4 Carlos Stein

Chankas 3-0 Deportivo Coopsol.

Últimos resultados de Chavelines