Carlos Stein vs. Pirata FC EN VIVO se miden por la fecha 8 de la segunda fase en la Liga 2 Perú 2021. La transmisión del partido de hoy, que se jugará en el estadio San Marcos, estará a cargo de Gol Perú. Para que no te pierdas este compromiso, consulta el horario y las alineaciones confirmadas en La República Deportes, que te llevará la cobertura ONLINE con el marcador actualizado minuto a minuto.

Carlos Stein vs. Pirata FC: ficha del partido

Partido Carlos Stein vs. Pirata FC ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 10 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juega Carlos Stein vs. Pirata FC?

En Perú, el partido Carlos Stein vs. Pirata FC se disputará a partir de las 3.30 p. m.. Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo en el extranjero.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Luego de haber tropezado en la jornada previa, Carlos Stein quiere recuperar el paso en la Liga 2 cuando se mida a Pirata FC, uno de los coleros del certamen. Los chiclayanos están en el séptimo puesto de la tabla con solo 10 puntos, a seis del líder, pero a falta de solo tres jornadas para el final, parece poco probable que puedan alcanzar dicho puesto.

En su último encuentro, el conjunto carlista cayó 2-0 contra Juan Aurich y perdió la oportunidad de recortar distancias con el puntero. El equipo dirigido por Jahir Butrón todavía se encuentra en zona de clasificación a la liguilla por la promoción y en estas fechas restantes intentará cuidar esa posición.

Los corsarios, por su parte, celebraron su primer triunfo en esta segunda etapa al imponerse 3-1 a Los Chankas. Con este resultado, el cuadro de Óscar Fernández dejó el fondo de la tabla al sumar cinco puntos, pero sigue colero en el acumulado y ya sin chances de alcanzar la promoción.

Carlos Stein y Pirata FC disputarán un clásico regional, pues ambos clubes son oriundos del distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo. Solo una vez se han enfrentado entre sí, con saldo de empate por la primera rueda del torneo.

¿Qué canal transmite Carlos Stein vs. Pirata FC?

La transmisión del partido Carlos Stein vs. Pirata FC por televisión estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde ver Carlos Stein vs. Pirata FC vía Gol Perú?

Puedes ver el partido Carlos Stein vs. Pirata FC por la señal de Gol Perú en los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver ONLINE Carlos Stein vs. Pirata FC?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Carlos Stein vs. Pirata FC por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Carlos Stein vs. Pirata FC?

El escenario para el partido Carlos Stein vs. Pirata FC será el estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto ubicado en el Cercado de Lima.

Historial de Carlos Stein vs. Pirata FC

Un solo partido conforma el historial del duelo Carlos Stein vs. Pirata FC. Por la primera rueda de esta temporada en la Liga 2, ambos equipos igualaron 1-1 en julio de este año.