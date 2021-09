Argentina vs. Bolivia EN VIVO se enfrentan este jueves 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Núñez por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión televisiva de este encuentro en territorio argentino estará a cargo de TV Pública, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE, con los horarios del duelo para Sudamérica, alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y videos de los goles, a través de La República Deportes.

Argentina vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Argentina vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Jueves 9 de septiembre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 7.30 p. m. (Bolivia), 8.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿En qué canal? TV Pública

¿A qué hora juegan Argentina vs. Bolivia?

La transmisión del partido Argentina vs. Bolivia empezará a las 7.30 p. m. en territorio boliviano y 8.30 p. m. en la región argentina (6.30 p. m. en el horario peruano). Consulta la guía de horarios para otros países del extranjero.

Bolivia: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 10).

Luego del fiasco por el partido suspendido ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección argentina tendrá la posibilidad de reencontrarse con su hinchada y sacarle lustre a su reciente título de la Copa América 2021 cuando reciba al combinado boliviano por la fecha 10 del proceso clasificatorio.

El clásico sudamericano se vio interrumpido apenas a los cinco minutos por la súbita irrupción de trabajadores sanitarios de Brasil que exigían la deportación de cuatro futbolistas argentinos: Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Cristian Romero y Giovanni Lo Celso, acusados de omitir información migratoria a su ingreso a territorio brasileño. Los demás futbolistas de la Albiceleste rechazaron el pedido y se retiraron del estadio, con lo cual el encuentro fue oficialmente suspendido por Conmebol.

Para la selección altiplánica, tener al goleador de las eliminatorias (Marcelo Martins con ocho tantos) fue la única noticia positiva que rescató de su visita a Uruguay, donde cayó 4-2. La Verde se ubica penúltima con apenas seis unidades, panorama que complica sus opciones de cara a la pelea por un cupo al Mundial.

Argentina y Bolivia se han enfrentado cinco veces desde el 2016, con cuatro victorias para los de Lionel Scaloni y solo un triunfo para el elenco de César Farías. En eliminatorias, la selección argentina nunca ha perdido contra Bolivia como local (registra nueve triunfos y un empate).

¿En qué canal ver Argentina vs. Bolivia?

Si quieres ver el partido Argentina vs. Bolivia en territorio argentino, puedes sintonizar la señal de TV Pública, uno de los canales encargados de transmitir este encuentro.

Argentina: TV Pública, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV 2

Chile: TNT Sports 3, TNT Sports HD

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 3

México: SKY Sports

Paraguay: HEi Música

Perú: Movistar Eventos 2, Latina

Uruguay: VTV Plus

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde sintonizar Argentina vs. Bolivia por TV Pública?

En territorio argentino, podrás ver el partido Argentina vs. Bolivia por la señal de TV Pública desde los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

VHF Repetidoras: Canal 7 (Zona GBA)

TDA: 23.2 HD – 23.31 Móvil

Antina: 12

DirecTV: 121 SD – 1121 HD

InTV: 615 HD

Cablehogar: 10 Básico – 30 Digital – 812 HD

Cablevisión: 11 Analógico / Digital / HD

Supercanal: 14 – 15 Analógico – 20 HD

Telecentro: 8 Digital – 1007 HD

Tele Red: 11 – 111 HD

Ted Intercable: 13

CPETV Santa Rosa: 510 HD

TVCO General Pico: 14 SD / Digital – 600 HD

Cablevisión Flow: 11 HD

Movistar TV7 HD – 6 en Añelo, Bahía y Neuquén

Claro TV: 11 HD

Dibox: 30 HD – 644 HD.

¿Cómo ver Argentina vs. Bolivia vía TV Pública ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Argentina vs. Bolivia por internet, puedes ingresar a la página web oficial de TV Pública y seguir el duelo completamente gratis (solo válido en territorio argentino). En caso no tengas acceso a esta vía, otra opción para mantenerte informado acerca del desarrollo del compromiso es desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo contratar TV Pública para ver Argentina vs. Bolivia?

Si quieres ver el partido Argentina vs. Bolivia por la señal de TV Pública, no necesitas contratar ningún servicio de TV paga, ya que este canal está disponible en la señal 7 de la televisión argentina. No obstante, si deseas verlo desde el extranjero, puedes hacerlo en las siguientes operadoras:

Click HD (Colombia) – Canal 807

TuVes (Chile) – Canal 704 (SD)

Cablevisión (Chile) – Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

TV Red (Chile) – Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú – Canal 62

Mundo Pacífico (Chile) – Canal 142

Tigo Star (Paraguay) – Canal 72 (SD) y Canal 922 (HD)

Cable de la Costa (Chile) – Canal 15

PTV Telecom (España) – Dial 78

Coteor (Bolivia) – Canal 120 (Analógico).

¿Qué partidos transmite la TV Pública además de Argentina vs. Bolivia?

En la TV Pública puedes ver no solamente todos los partidos de la Albiceleste, como el Argentina vs. Bolivia, sino también otros encuentros de las Eliminatorias Qatar 2022. Además, dos duelos de cada fecha en la Liga Profesional Argentina 2021 serán liberados para poder verlos gratis a través de esta señal.

¿Cuál es la programación de TV Pública?

TV Pública es el canal estatal de Argentina e incluye en su programación espacios de corte variado, como noticieros, programas concurso, documentales, segmentos educativos y programas deportivos, entre ellos partidos de fútbol como el Argentina vs. Bolivia.