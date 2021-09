Paraguay vs. Venezuela EN VIVO se enfrentan este jueves 9 de setiembre por la jornada 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los guaraníes se ubican sextos en la tabla de posiciones. Sin embargo, la Albirroja se encuentra obligada a vencer a la Vinotinto para posicionarse en el camino a Qatar.

Por otro lado, la misión de la Vinotinto no es distinta a la de su rival, pues se encuentran en el fondo de la tabla clasificatoria. Mientras la Albirroja lleva ocho puntos, la escuadra venezolana ocupa la última posición, cerrando la tabla con cuatro.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Venezuela?

El cotejo Paraguay vs. Venezuela inicia a las siguientes horas:

Perú: 5.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m. (Nueva York, Miami)

Bolivia: 6.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (viernes 10).

¿Qué canal transmite el partido Paraguay vs. Venezuela?

Los siguientes canales llevarán la transmisión del partido Paraguay vs. Venezuela a sus respectivos países:

Perú: Gol Perú, Movistar Play

Paraguay: Tigo Sports, SNT, Trece, Telefuturo

Venezuela: TLT, TLT Play

Colombia: Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Bolivia: Tigo Sports 2, COTAS Televisión

Chile: Estadio TNT Sports

Argentina: DeporTV

Uruguay: GolTV (diferido)

Brasil: SporTV 5.

¿Dónde ver Paraguay vs. Venezuela EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

Además, si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Paraguay vs. Venezuela EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Paraguay vs. Venezuela en Tarjeta roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Paraguay vs. Venezuela

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación del Paraguay

Antony Silva; Santiago Arzamendia, Fabián Balbuena, Junior Alonso y Robert Rojas; Alejandro Romero, Mathias Villasanti, Héctor Martínez y Lorenzo Melgarejo; Ángel Romero y Sebastián Romero.

DT: Eduardo Berizzo

Alineación de Venezuela

Wuilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancelor, Júnior Moreno y Óscar González; Jefferson Savarino, Ronald Hernández, Yeferson Soteldo y Eduard Bello; John Murillo y Eric Ramírez.

DT: Leonardo González

Paraguay vs. Venezuela: historial de partidos

Venezuela 0-1 Paraguay | 13.10.2020 | Eliminatorias Qatar 2022

Paraguay 0-1 Venezuela | 10.10.2017 | Eliminatorias Rusia 2018

Venezuela 0-1 Paraguay | 08.10.2015 | Eliminatorias Rusia 2018

Paraguay 1-1 Venezuela | 11.10.2013 | Eliminatorias Brasil 2014

Venezuela 0-2 Paraguay | 11.09.2012 | Eliminatorias Brasil 2014