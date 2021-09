Perú vs. Brasil se enfrentan en vivo vía Roja Directa por la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. El choque de este jueves 9 de septiembre arrancará a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Arena Pernambuco y se podrá ver por Movistar Deportes.

Un enfrentamiento a muerte para los de Gareca. La selección peruana requiere un buen resultado de esta noche para seguir soñando con Qatar 2022 . En esta fecha triple, los peruanos han sumado un empate por 1-1 contra Uruguay y una victoria por 1-0 frente a Venezuela. Con ello, la blanquirroja tiene ocho puntos y está en puesto siete. Dependerá que le haga un gran juego a los dueños de casa para escalar en la tabla.

Sin embargo, Brasil es un contrincante de temer. Y eso se refleja en su puntaje en estas clasificatorias: 21 puntos de 21 posibles, con siete victorias. Los comandados por Tité son líderes absolutos y por detrás los siguen Argentina y Ecuador.

¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Perú vs. Brasil?

Perú vs. Brasil se podrá disfrutar por medio de Movistar Deportes y América TV . Movistar Play también transmitirá el cotejo si es que deseas verlo en tu celular. En Brasil, los televidentes podrán verlo desde O’Globo y Sport TV.

¿Dónde ver Perú vs. Brasil EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Perú vs. Brasil ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver Perú vs. Brasil en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Perú vs. Brasil

Haz clic en el encuentro y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Posible alineación de Perú

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Ánderson Santamaría, Alexánder Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores, Christian Cueva; André Carrillo y Gianluca Lapadula

Posible alineación de Brasil

Wéverton; Danilo, Éder Militao, Lucas Veríssimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Éveron Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa ‘Gabigol’.