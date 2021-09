Continúan las Eliminatorias Qatar 2022. Colombia vs. Chile disputan un vibrante juego en vivo vía Roja Directa desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Desde el Estadio Metropolitano, el partido de hoy jueves 9 de septiembre se transmitirá por Movistar Deportes, Caracol TV y Chilevisión.

Los dirigidos por Martín Lasarte necesitan ganar este cotejo, pues solo tienen siete puntos y está en puesto ocho de la tabla . Su mal momento en clasificatorias se refleja en sus dos resultados en esta fecha triple: una derrota por 1-0 ante Brasil y un empate de 0-0 contra Ecuador. Si no suma puntos este jueves, podría estancarse en la zona baja de la tabla.

Por su lado, Colombia no gana un enfrentamiento hace tres fechas en eliminatorias. En la fecha triple, ha sumado dos puntos tras empatar por 1-1 ante Bolivia y Paraguay . Los de Rueda tienen la obligación también de sumar si quieren separarse en unidades de los peruanos y paraguayos, que tienen ocho puntos.

En Vivo: Minuto a minuto del Colombia vs. Chile 18:25 Revive el gol anulado a Colombia Así fue el gol anulado por el VAR de Juan Fernando Quintero 18:22 Minuto 18': ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA! Miguel Borja abre el marcador ante Chile por las fecha 10 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 18:21 Minuto 17': penal para Colombia Miguel Borja se para desde los doce pasos para ejecutar un penal 18:16 Minuto 12': Otro tiro libre para Colombia Eugenio Mena (Chile) hace una falta en ataque y Andres Cunha la señala inmediatamente. Es tiro libre a favor de Colombia 18:12 Minuto 9': tiro libre para Colombia Claudio Baeza (Chile) zancadillea a un contrario y su acción no escapa a los ojos de Andres Cunha, que pita falta. Tiro libre para Colombia. Probablemente, no será ejecutado directamente a puerta 18:09 Minuto 5': gol anulado para Colombia El árbitro parece convencido tras su revisión del VAR y anula el gol por fuera de juego de Juan Quintero. Decepción entre los jugadores de Colombia 18:04 ¡Comenzó el partido! Ya se juega el Colombia vs Chile desde El Campín de Bogotá 17:26 Alineación oficial de Chile Bravo, Mena, Isla, Díaz, Roco, Morales, Vidales, Meneses, Pulgar, Baeza y Medel. 17:25 Alineación oficial de Colombia Ospina, Moreno, Murillo, Cuesta, Cuadrado, Díaz, Uribe, Barrios, Quintero, Borja y Borré.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Chile?

Colombia: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 10).

¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Chile?

Argentina: TyC Sports 3

Bolivia: Tigo Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: TNT Sports HD, Chilevisión

Colombia: Caracol TV

Ecuador: ECDF (diferido)

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: HEi Música (diferido)

Perú: Movistar Plus

Uruguay: VTV Plus (diferido)

Estados Unidos: Fubo Sports Network.

¿Dónde ver Colombia vs. Chile EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Colombia vs. Chile ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver Colombia vs. Chile en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Colombia vs. Chile

Haz clic en el encuentro y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Posible alineación de Colombia

Ospina; Medina, Cuesta, Murillo, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado, Quintero; Díaz y Borja.

Posible alineación de Chile

Bravo; Isla, Díaz, Medel, Roco, Mena; Vidal, Aránguiz, Alarcón, Valdés y Morales.