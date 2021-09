La mayoría lo conoce por sus grandes jugadas y galardones obtenidos en las diferentes competiciones de fútbol; sin embargo, detrás de él hay una historia de conflictos y pérdidas. Hoy, a sus 36 años, Luka Modric parece haberlo vivido todo. De presenciar una guerra a estar a punto de ganar una Copa del Mundo.

El actual jugador del Real Madrid nació el 9 de setiembre de 1985 en la ciudad de Zadar, ex Yugoslavia. A los 6 años, cuando empezaba a conocer lo que era el fútbol, su país entró en una sombría guerra con Yugoslavia en busca de la independencia.

Luka Modric de niño. Foto: Difusión

Según contó hace un año en el programa español “El partidazo de COPE”, estos sangrientos combates terminaron con la vida de miles de personas, una de ellas fue la de su abuelo, quien fue ejecutado.

“Yo me pasaba todos los días con él porque mis padres trabajaban, me marcó mucho. Mi nombre es por mi abuelo. Es una cosa muy triste porque era muy joven y perder una persona tan importante me marcó mucho. Tenía 6-7 años y no era consciente, pero tengo cosas grabadas. Él siempre hacía lo mismo, iba con los animales y siempre volvía al mismo tiempo, le fueron a buscar y todos nos enteramos de lo que pasó”, señaló.

Debido al conflicto bélico, Luka Modric, su familia y más de 300.000 croatas se vieron obligados a abandonar su hogar y se alojaron en un hotel para refugiados.

“Yo estaba con mis padres y una hermana pequeña, en una habitación de 20 metros cuadrados. No puedo decir que no era feliz, era una infancia dura pero la recuerdo con alegría porque había muchos niños y para distraernos íbamos enfrente del hotel donde había unos campos donde jugábamos al fútbol y así no pensábamos en lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Cuando entrenábamos, a cien metros caían bombas y teníamos que correr a los búnkers”, contó el croata al programa español.

Durante la época del conflicto, Modric inició su camino como futbolista. A los 8 años, se fue a probar al Hadjuk Split, equipo del cuál era aficionado; sin embargo lo rechazaron, por lo que jugó en el Zadar, club que confió en sus condiciones.

Luka Modric ganó el balón de oro en el 2018. Foto: AFP

En el 2001, todo pareció cambiar para el subcampeón del mundo. Y es que en ese año no solo acabaría la guerra en su país, también, conseguiría fichar por el club más grande de Croacia, el Dínamo Zagreb.

El club croata decidió darlo a préstamo por un año al Zrinjski Mostar de la Liga bosnia, luego se fue al Inter Zapresic de la Liga Croata por seis meses. Culminado este periodo, con 19 años, Modric debutó en el Dínamo.

Con este club, lograría cinco títulos en tres temporadas, esto fue valorado por el Tottenham de Inglaterra, quien terminaría por ficharlo el 26 de abril de 2008, tras pagar la suma de 20 millones.

Luka Modric está cerca a cumplir diez temporadas jugando en el Real Madrid. Foto: Real Madrid TV

Precisamente, con los ‘Spurs’, en cuatro temporadas, disputó 160 partidos, anotando 17 goles. Su buen rendimiento despertó el interés del Real Madrid, que el 27 de agosto de 2012, anunció su fichaje, tras el pago de 30 millones de euros al club londinense

El resto es historia conocida. Con el club madrileño conquistó un total de 17 títulos: 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Además, en el 2018, llevó a su selección por primera vez a una final de la Copa del Mundo, la cual perdió por 4-2 ante su similar de Francia. Estos logros le sirvieron para ganar el Balón de Oro y el Premio The Best de la FIFA al mejor jugador en ese mismo año.