Argentina vs. Bolivia EN VIVO chocarán este jueves 9 de septiembre por la fecha triple por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 desde las 6.30 p. m. (hora local) en el estadio Monumental que, será el escenario que reciba, por primera vez, al campeón de América en su país tras su coronación.

Tras el bochornoso momento ocurrido el último fin de semana ante la selección brasileña, los albicelestes ya se encuentran mentalizados en conseguir tres puntos que les permitirá encaminar la clasificación hacia Qatar 2022.

Por otra parte, Bolivia se presentará en el estadio Monumental de Núñez tras caer 4-2 en condición de visita ante Uruguay por la fecha 6. Su goleador, Marcelo Martins, sueña con ser quien les dé la victoria y hazaña a los altiplánicos en esta jornada deportiva.

¿Qué canal transmite el partido Argentina vs. Bolivia?

Los canales a cargo de la transmisión del cotejo Bolivia vs. Argentina por las eliminatorias sudamericanas en cada país de la región son estos:

Venezuela: TLT

Colombia: Caracol y Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Perú: Movistar Deportes y Movistar Play para Perú

Bolivia: Tigo Sports

Chile: ChileVisión y TNT Estadio

Argentina: TyC Sports y TV Pública

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+

Brasil: SporTV 2.

¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia?

El encuentro entre Argentina vs. Bolivia comenzará desde las 6.30 p. m. (hora de Perú). Para los demás países de Sudamérica, el compromiso se transmitirá en los siguientes horarios:

Argentina: 8.30. p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Uruguay: 8.30. p. m.

Brasil: 8.30. p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO?

Sigue Argentina vs. Bolivia EN VIVO por TyC Sports en estas frecuencias si vives en Argentina.

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD).

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO?

Mira Argentina vs. Bolivia EN VIVO por TV Pública en las siguientes señales:

DirecTV (Argentina) – 121 SD – 1121 HD

Clic HD (Colombia) – Canal 807

TuVes (Chile) – Canal 704 (SD)

Cablevisión (Chile) – Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

TV Red (Chile) – Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú – Canal 62

Mundo Pacífico (Chile) – Canal 142

Tigo Star (Paraguay) – Canal 72 (SD) y Canal 922 (HD)

Cable de la Costa (Chile) – Canal 15.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

Puedes seguir la señal de Tigo Sports EN VIVO mediante las siguientes frecuencias:

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Argentina vs. Bolivia ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros portales. Para acceder a cualquiera de estos no necesitas de una suscripción.

Además recuerda que La República deportes llevará todas las incidencias y el minuto a minuto del encuentro por las Eliminatorias 2022.

¿Quién será el árbitro del partido Argentina vs. Bolivia?

Conmebol designó que el árbitro peruano Kevin Ortega sea el encargado de administrar la justicia en el Estadio Monumental. Junto a él, estarán sus compatriotas Miguel Orué, Coty Carrera y Michael Espinoza. En el VAR, se encuentra el experimentado juez Víctor Hugo Carrillo.

¿Dónde se jugará el partido Argentina vs. Bolivia?

El estadio elegido para albergar el duelo entre las escuadras de Argentina vs. Bolivia por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022 será el estadio nacional: Antonio Vespucio Liberti, también conocido como Monumental de Núñez o simplemente Estadio Monumental, cuyo propietario es el club argentino River Plate.

Como se sabe, el regreso de Messi y la escuadra de Scaloni será en casa con el 30% del aforo del estadio Monumental, (unas 21.000 personas) que ya fue habilitado por las autoridades en el retorno del fútbol en Argentina tras un año y medio de pandemia.