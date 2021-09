Este jueves 9 de setiembre se llevará a cabo la Jornada 10 del proceso de Eliminatorias Qatar 2022 que para este mes presentó una fecha triple. Las selecciones de Sudamérica han disputado dos de tres encuentros programados hasta la fecha acomodándose, nuevamente en la tabla de posiciones rumbo al Mundial.

Luego de dos encuentros ya disputados, selecciones como Venezuela o Bolivia se han hundido en el fondo de la tabla y otras, como es el caso de Perú, han resurgido con la suma de puntos que los mantienen todavía soñando con la clasificación. La última fecha FIFA de este mes promete traer más de una sorpresa, por ello, conoce qué opinan las casas de apuestas sobre los últimos encuentros que se disputarán hoy: Paraguay vs. Venezuela, Perú vs. Brasil, Argentina vs. Bolivia, Ecuador vs. Uruguay y Chile vs. Colombia.

Paraguay vs. Venezuela: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Paraguay Empate Venezuela Inkabet 1.73 3.50 5.50 Chaskibet 1.69 3.35 5.20 Betsson 1.78 3.60 5.00 Betsafe 1.78 3.60 5.00 Te apuesto 1.70 3.40 5.40

¿A qué hora y dónde ver Paraguay vs. Venezuela?

México: 5.30 p. m. |Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: 5.30 p. m. |Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Ecuador: 5.30 p. m. |Canal del Futbol

Colombia: 5.30 p. m. |Caracol Play, Caracol TV

Bolivia: 6.30 p. m. |Tigo Sports Bolivia

Venezuela: 6.30 p. m. |La Tele Tuya

Chile: 7.30 p. m. |TNT Sports 2, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Paraguay: 6.30 p. m. |Tigo Sports Paraguay

Argentina: 7.30 p. m. |TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Uruguay: 7.30 p. m. |VTV Plus

Brasil: 7.30 p. m. |NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV 2

España: 12.30 a. m. (viernes 10) |Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+.

Pronóstico Uruguay vs. Ecuador

Los Charrúas jugarán por segunda vez consecutiva en casa con el objetivo de sumar otra victoria y ‘escalar’ en la clasificación mundialista. Previo a su choque con la Tricolor, consiguieron acumular un empate (vs Uruguay) y una victoria (ante Bolivia) en la actual Fecha FIFA.

Por su parte, la Tri obtuvo los mismos resultados en los últimos dos encuentros; frente a Chile (empate a ceros) y ante Paraguay (victoria de 2-0). Ambas escuadras están obligadas a ganar para mejorar su posición en la tabla pues entre el tercer lugar, que ocupa Ecuador, y el quinto solo hay diferencia de tres puntos.

Uruguay vs. Ecuador: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Uruguay Empate Ecuador Inkabet 1.70 3.40 6.00 Chaskibet 1.68 3.25 5.60 Betsson 1.72 3.40 6.00 Betsafe 1.72 3.40 6.00 Te apuesto 1.69 3.30 5.80

¿A qué hora y dónde ver Uruguay vs. Ecuador?

Perú: 5.30 p. m. |Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Uruguay: 7.30 p. m. |VTV

Ecuador: 5.30 p. m. |ECDF

Estados Unidos: 5.30 p. m. (ET) / 2.30 p. m. (PT) |

México: 5.30 p. m. |Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: 6.30 p. m. |Tigo Sports Paraguay

Chile: 7.30 p. m. |TNT Sports 2, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, TNT Sports 3

Brasil: 7.30 p. m. |NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV

España: 12.30 a. m. (Al día siguiente) |Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

Pronóstico Colombia vs. Chile

El equipo de Reinaldo Rueda, que hasta el año pasado fue entrenador de ‘La Roja’, viene de igualar 1-1 con Bolivia en La Paz y 1-1 con Paraguay en Asunción, dos resultados que son buenos pero que derivaron en críticas a sus dirigidos por la falta de efectividad de cara al arco contrario y los errores defensivos.

Entre tanto, los pupilos por Martín Lasarte cayeron 0-1 con Brasil en Santiago, un resultado que no reflejó lo mostrado por ambos equipos en cancha, e igualaron 0-0 en su visita a Ecuador.

Para enfrentar a los chilenos, Rueda tendrá que lidiar con las bajas del central Davinson Sánchez, quien ya regresó a Europa para incorporarse al Tottenham Hotspur, y del creativo Andrés Andrade, quien sufrió una lesión de tobillo y no podrá estar en el partido.

Colombia vs. Chile: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Colombia Empate Chile Inkabet 1.95 3.10 4.60 Chaskibet 1.93 3.00 4.40 Betsson 2.05 3.10 4.33 Betsafe 2.05 3.10 4.33 Te apuesto 1.94 3.05 4.40

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Chile?

Perú: 6.00 p. m. |Movistar Plus, Movistar Play

Colombia: 6.00 p. m. |Caracol TV, Caracol Play

Chile: 8.00 p. m. |Chilevisión, TNT Sports HD, TNT Sports 3, Estadio TNT Sports

Ecuador: 6.00 p. m. |El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Venezuela: 7.00 p. m. |TLT Play

Bolivia: 7.00 p. m. |Canal Guía (Tigo Sports), COTAS Televisión

Paraguay: 7.00 p. m. |HEI (diferido)

Argentina: 8.00 p. m. |TyC Sports Play

Uruguay: 8.00 p. m. |VTV + (diferido)

Brasil: 8.00 p. m. |SporTV 4.

Pronóstico Argentina vs. Bolivia

Tras la victoria ante Venezuela por 1-3 y el polémico partido suspendido ante Brasil por cuestiones sanitarias, el equipo capitaneado por Lionel Messi recibirá este jueves a Bolivia en la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

Aún con un partido menos, Brasil y Argentina ocupan los primeros puestos de la clasificación con 21 y 15 puntos, respectivamente. Les siguen Ecuador (13 unidades), Uruguay (12), Colombia (10), Paraguay (8), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela (4)

Bolivia se enfrentará a Argentina tras empatar 1-1 con Colombia en La Paz y perder por 4-2 en su visita a Uruguay. En el equipo dirigido por el venezolano César Farías juega el máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas, Marcelo Martins Moreno, autor de ocho goles, dos de ellos en la jornada pasada ante Uruguay.

La Verde solo ganó un encuentro en estas ocho jornadas de las eliminatorias, el 3 de junio en la séptima jornada ante Venezuela, y por eso el seleccionado es cuestionado por la prensa deportiva de ese país.

Argentina vs. Bolivia: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Argentina Empate Bolivia Inkabet 1.06 13.00 35.00 Chaskibet 1.05 11.00 30.00 Betsson 1.05 15.00 51.00 Betsafe 1.05 15.00 51.00 Te apuesto 1.05 11.00 30.00

¿A qué hora y dónde ver Argentina vs. Bolivia?

Argentina: 8.30. p. m. |TyC Sports y TV Pública.

Bolivia: 7.30 p. m. |Tigo Sports

Perú: 6.30 p. m. |Movistar Deportes y Movistar Play para Perú.

Chile: 7.30 p. m. |ChileVisión y TNT Estadio

Paraguay: 7.30 p. m. |Tigo Sports

Colombia: 6.30 p. m. |Caracol y Caracol Play.

Ecuador: 6.30 p. m. |El Canal del Fútbol en YouTube, Movistar Play y TV Cable.

Uruguay: 8.30. p. m. |VTV+

Brasil: 8.30. p. m. |SporTV 2

Venezuela: 7.30 p. m. |TLT

Pronóstico Perú vs. Brasil

Si bien la ventaja para Brasil es clara en el historial por Clasificatorias, un dato a tener en cuenta es que, con Ricardo Gareca al mando, Perú ha podido vencer a los de Tite. La primera de ellas fue con el recordado tanto de Raúl Ruidíaz en la Copa América Centenario de 2016; la segunda, en un amistoso jugado en Estados Unidos en 2019, gracias al solitario gol de Luis Abram.

Perú vs. Brasil: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Perú Empate Brasil Inkabet 10.00 4.70 1.35 Chaskibet 9.40 4.50 1.33 Betsson 10.00 5.00 1.36 Betsafe 10.00 5.00 1.36 Te apuesto 10.00 4.70 1.35

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Brasil?