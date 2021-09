Perú vs. Brasil: con todo menos miedo

Por Mariano López V.

Brazos en la cintura, frentes arriba, palmazos de aprobación y uno que otro sentado sobre el césped. Esa noche no hubo hinchas presentes en el Nilton Santos, pero a dos mil kilómetros de distancia, con camiseta peruana en mano, todos sentíamos lo mismo. Dolor, tristeza y la satisfacción incompleta de quienes pudieron y no lograron. De quienes se quedaron a un solo paso de hacer, nuevamente, historia. Perú había perdido por la mínima ante Brasil en semifinales de Copa América.

Poco más de dos meses después, el fútbol le ofrece una nueva revancha al equipo dirigido por Ricardo Gareca. Esta vez no será en una semifinal continental, a pesar de que la necesidad de ganar –ante toda adversidad, incluidas las estadísticas– la hacen sentir así. Brasil nunca ha perdido en casa por eliminatorias. De hecho, lo más cerca que la ‘Blanquirroja’ ha estado de lograrlo fue en el 2001, en el Morumbí de Sao Paulo, cuando igualamos 1-1 rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

Lo de hoy, en el estadio Arena Pernambuco en Recife, será una tarea titánica. Un resultado positivo exigirá la máxima concentración posible, mucho orden táctico y niveles individuales superiores a los que todos vimos ante Venezuela. El ‘Tigre’, acostumbrado a grandes retos desde sus épocas de futbolista, lo sabe muy bien. Por ello probó nuevas variantes a lo largo de la semana, una con Raziel García en lugar de Edison Flores y otra con Wilder Cartagena junto a Tapia y Yotún. Y ante el peligro ofensivo que supone enfrentar al equipo más goleador del certamen (17), ayer intentó un último cambio: ‘Canchita’ Gonzales por el ‘Orejas’, buscando atrevimiento en ataque y compromiso a la hora del retroceso.

Complicar al cuadro local tanto con balón como sin él es el gran objetivo y Danilo, el lateral derecho de la selección brasileña, está convencido de que será justamente así. Que Perú, de ninguna manera, será un rival fácil de vencer.

“Hubo muchos Brasil vs. Perú en el último tiempo y, aunque ganamos la mayoría, no siempre fueron partidos fáciles. Además de ser tácticamente muy duros, son ordenados y tienen jugadores de muy buen pie. Obstaculizan nuestro juego”, confesó en conferencia de prensa previa al cotejo. Producto de ello, la ‘Bicolor’ estuvo muy cerca de derrotarlos en dos ocasiones en la ‘era Gareca’.

Un hipotético triunfo, siempre y cuando Colombia, Paraguay y Chile no sumen de a tres, podría ubicar a Perú en zona de repechaje, un lugar que parecía sumamente lejano al comienzo de la fecha triple. ¿Es imposible? No, estos jugadores han demostrado en más de una ocasión que esa palabra no existe dentro de su vocabulario.

Las cifras

5 peruanos están en capilla de cara al duelo contra Chile. Ellos son Trauco, Advíncula, Corzo, Gallese y ‘Canchita’ Gonzales.

2013 fue el año en que se inauguró el estadio Arena Pernambuco.