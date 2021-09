Perú cayó 2-0 ante Brasil y quedó a cinco puntos del quinto lugar que permite acceder al repechaje. Tras la caída, el capitán de la selección peruana, Pedro Gallese, se refirió al encuentro ante la Canarinha, los detalles que determinaron la derrota y lo que se viene para la Bicolor en las siguientes fechas de eliminatorias.

“Tuvimos dos errores que, ante un equipo como Brasil, no los debemos tener. A Brasil le queda una y la mete. Tuvimos que estar más concentrados y ser más solidos. Eso va a quedar en nosotros y sabemos que tenemos que mejorar”, indicó.

Al referirse al encuentro, el portero peruano respaldó a Anderson Santamaría, quien cometió los errores que terminaron en los tantos del Scratch.

“Anderson es un gran jugador, un gran central. Por ahí tuvo el error que no sé si fue falta, pero la idea era salir jugando y no rifar el balón. Anderson tiene todo el apoyo del grupo, el grupo confía en él y el comando técnico también. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir dándolo todo para poder clasificar”, remarcó.

Gallese también valoró los puntos obtenidos en esta fecha triple, aunque lamentó no haber ganado los dos encuentros de local. “En las últimas tres fechas tuvimos resultados importantes. Se nos escapó Uruguay en casa con el empate, perdimos dos puntos. Hoy no fue nuestro mejor partido, lo sabemos y estamos consciente de eso. Hoy el camerino está dolido, pero tenemos con qué levantarnos”, apuntó.

Finalmente, el arquero nacional advirtió que todavía queda mucho pan por rebanar en las eliminatorias y que la Bicolor peleará hasta el final.