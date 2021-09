Exar Rosales se defiende de imputaciones tras su salida de Unión Comercio

Fútbol peruano. Luego de que Unión Comercio publicara un comunicado en el que señalaba que el guardameta Exar Rosales quedaba fuera del club por actos que atentarían contra la referida institución, el futbolista rompió su silencio y dijo su verdad.

“El presidente del club, me empezó a inculpar de muchas cosas extradeportivas, me amenazó y me dijo que tres juveniles le indicaron que yo les había pedido empatar en el primer tiempo (Ante Atlético Grau). Me parece extraño, él dice que yo hablé con tres juveniles y es ilógico porque estos tres chicos no son del equipo titular”, señaló el guardameta nacional en Voces del Fútbol.

Luego, Rosales expresó que nunca en su trayectoria se ha visto involucrado en escándalos. “Tengo 18 años de carrera y nunca se me involucró en escándalos ni en cosas extradeportivas, por eso le pido que se retracte y que me mande la copia de la rescisión de contrato por mutuo acuerdo, ya que así acordamos”, indicó.

Mientras que su abogado, el doctor Enrique Caldas informó que se han iniciado acciones para salvaguardar la honorabilidad de su defendido.

“Hemos enviado una carta al presidente de la Liga 2 para que se rectifique dándole 24 horas, porque no tiene ningún medio probatorio para indicar que mi representado haya realizado una falta grave y exista amaño de partidos”, señaló el abogado.

En otro momento, el hombre de leyes dejó en claro que podrían llevar el caso a la vía judicial. “Si el club no se retracta, vamos a demandarlos por la vía penal, porque se está manchando la honra de mi representado”.

