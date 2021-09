Eliminatorias Qatar 2022: Liverpool usaría jugadores brasileños pese a posible castigo de FIFA

Un nuevo capítulo más estaría por empezar en la novela surgida entre la Premier League y las selecciones sudamericanas. El Liverpool estaría decidido a emplear a los jugadores brasileños que no cedió para las Eliminatorias Qatar 2022, aunque la FIFA ordene que no podrá utilizarlos.

Hace unos días, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitó a la FIFA castigar a los clubes ingleses. La sanción consistiría en imposibilitar el uso de los deportistas convocados a sus selecciones y que no fueron cedidos por un periodo de cinco días. A falta de un anuncio oficial por parte del máximo ente del fútbol, la institución habría optado por no reconocer el posible castigo.

Según el portal Daily Star, los reds no creen haber incurrido en ninguna falta al no ceder a sus futbolistas. Por ello, para el duelo ante el Leeds United del próximo domingo 12 de setiembre, habrían decidido emplear a los brasileños a los que no les dio permiso para sumarse a su selección.

De concretarse la sanción, Álisson, Fabinho y Roberto Firmino (Liverpool); Ederson y Gabriel Jesús (Manchester City); Thiago Silva (Chelsea); Fred (Manchester United); y Raphinha (Leeds United) no podrían disputar la próxima fecha de la Premier League. El único club que se salvaría sería el Everton de Richarlison, ya que tuvo la gentileza de ceder al atacante brasileño para los Juegos Olímpicos.