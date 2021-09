La llegada de Lionel Messi al PSG y el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United fueron los dos momentos épicos en la temporada de fichajes de las ligas europeas este 2021. Aunque ya pasaron varias semanas del revuelo que causaron, ahora vuelven a los reflectores, ya que un nuevo episodio los enfrenta, pero esta vez fuera de la cancha.

Se trata de las exuberantes cifras económicas que lograron acumular paras sus clubes con la venta de las camisetas en las primeras horas tras conocerse el número de vestimenta que usarán.

The Sports Journal lanzó su informe donde estima los millonarios montos que Messi y CR7 le dieron a sus equipos. Según el cálculo, el portugués llevaría la ventaja frente al astro argentino.

El medio inglés ha computado las ventas de Manchester United y PSG en el mundo en lo que fueron las primeras 12 horas luego del anuncio de los clubes sobre los dorsales que utilizarán sus estrellas. Solo en medio día, Ronaldo y ‘Leo’ generaron ingresos por más de 87 millones de euros a sus nuevos equipos.

Ronaldo provocó que los fanáticos compraran las prendas por un total de 52,4 millones de euros en las tiendas del United, mientras que Messi consiguió 34,7 millones para el PSG.

Ronaldo continúa rompiendo récords. Foto: Twitter TSJSports

El portugués, que es también dueño de cinco Balones de Oro y el nuevo personaje del récord Guinness tras anotar 111 goles en la historia, ahora podría ser el mayor ídolo que supera la valla con las ventas de las camisetas.

Con respecto a los partidos, Lionel Messi ya debutó con el PSG, pero su presencia está en duda para el partido del sábado contra Clermont por la Ligue 1 de Francia. En tanto, Cristiano Ronaldo hará su ingreso inaugural este 11 de septiembre en Old Trafford cuando se enfrente a Newcastle. Sin embargo, no todos los seguidores de la estrella disfrutarán del estreno, ya que no será transmitido en vivo en la televisión de Reino Unido.