Brasil vs. Perú EN VIVO se miden en el Arena Pernambuco por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. Este partido lo podrás ver en la televisión brasileña por la señal de Spor TV y TV Globo. Mientras que en territorio peruano, la transmisión estará a cargo de América TV y Movistar Deportes. Para que no te pierdas las eliminatorias sudamericanas EN DIRECTO, consulta la guía de horarios y la cobertura ONLINE de cada compromiso en La República Deportes. Aquí, te mencionaremos las formaciones iniciales de cada equipo, la narración minuto a minuto de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

En Vivo: incidencias del Perú vs. Brasil: 16:13 Conmebol resalta los números de Yotún El máximo ente organizador del fútbol sudamericano resaltó los números del volante peruano Yoshimar Yotún en las Eliminatorias Qatar 2022. 15:55 ¿Cuánto paga el Perú vs. Brasil? A continuación te dejamos las tasas de las mejores casas de apuestas de nuestro país. 15:47 Transmisión de los encuentros A continuación te mostramos todos los canales que pasarán los cinco partidos de las Eliminatorias Qatar 2022. 15:19 Un recuerdo amargo para la Bicolor A través de su cuenta oficial de Twitter, la Confederación Brasileña de Fútbol recordó la final de la Copa América entre la Canarinha y Blanquirroja. Encuentro que terminó a favor de los de Tite. Foto: CBF_Futebol. 14:37 Christofer Gonzales fue al hospital El volante de Sporting Cristal acudió a un hospital este jueves 9 de setiembre para realizarse un un examen pendiente de sangre. 'Canchita' estará óptimo para enfrentar a Brasil esta noche. 14:07 Perú no jugará con la alterna A diferencia de lo que muchos pensaban, la selección peruana no usará su camiseta alterna para enfrentar a Brasil, sino la blanquirroja y es que las únicas dos veces que el elenco de Ricardo Gareca se puso ante la Canarinha, fue precisamente vistiendo la segunda vestimenta. 13:24 Niño salta resguardo policial para abrazar a Lapadula. Antes que el elenco peruano viaje a Brasil, un pequeño hincha se las ingenió para conocer a Lapadula. 12:47 Estadísticas del Perú vs. Brasil: Mira los enfrentamientos entre los dirigidos por Ricardo Gareca ante los de 'Tite': 12:42 Posible formación de Brasil: Brasil: Wéverton; Danilo, Eder Militao, Lucas Verísimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Éveron Ribeiro; Lucas Paquetá, Neymar y Gabriel Barbosa. DT: Tité 12:37 Posible alineación de la selección peruana: Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva y Gianluca DT: Ricardo Gareca 11:37 Apoyo de la FPF a la selección peruana: ¡𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐆𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐔́! 𝑶𝒏𝒄𝒆 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒉𝒂, 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂𝒓 𝒔𝒖 𝒂𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑩𝒓𝒂𝒔𝒊𝒍. 11:18 ¿Cómo llega Perú ante Brasil? Los peruanos avisan pelea y vienen motivados tras haber salido del fondo de la tabla. El empate con Uruguay (1-1) y la victoria contra Venezuela (1-0) en Lima los subieron a la séptima casilla, a dos unidades de Colombia, que ocupa el puesto de la repesca. El resurgir, sin embargo, no embriagó de alegría a la Rojiblanca, que perdió al goleador Paolo Guerrero por acumulación de amarillas y ha sido atacada por fuego amigo. Gianluca Lapadula tomará el lugar del ‘Depredador’. 11:17 ¿Cómo llega Brasil ante Perú? Tras haber intercambiado golpes con la Argentina de Lionel Messi por apenas cinco minutos, la Canarinha, líder con 21 puntos, llega ligera de cargas físicas para el choque que cerrará la triple jornada del premundial sudamericano. Tite y sus hombres enfrentarán al equipo con el que más se han batido desde que el entrenador asumió el mando de los pentacampeones en junio de 2016. Desde entonces han sido siete choques, con seis victorias, todas en juegos oficiales, y un revés, en un amistoso en septiembre de 2019. 11:08 Concentración de la Canarinha: Los jugadores de la selección de Brasil pasan un agradable momento mientras esperan el partido con Perú. 10:41 Wilmer Roldán será el árbitro del Perú vs. Brasil: Wilmar Roldán es licenciado en educación física y cuenta con una destacada carrera a nivel nacional e internacional. Actualmente, es el juez número 12 del mundo, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés). En su palmarés como juez principal destacan las finales del fútbol colombiano, la final entre Flamengo e Independiente por la Copa Sudamericana 2017, además de la definición de la Copa América 2015. Para el 2013, el árbitro colombiano fue considerado el mejor de América y el octavo del mundo, según FIFA. Alexander Guzmán: asistente 1 Wilmar Navarro: asistente 2 Ivo Méndez: cuarto árbitro Esteban Ostojich: VAR. 10:36 Yoshi y Lapadula hacen de la suyas: En los entrenamientos en Brasil, Lapadula y Yoshimar Yotún se animaron a probar desde los doce pasos. 09:55 Buen ánimo de Lapadula: El delantero peruano se animó a cantar el popular "Cervecero".

Brasil vs. Perú ficha del partido

Partido Brasil vs. Perú ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 9 de septiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Arena Pernambuco ¿En qué canal? América TV, Movistar Deportes, Spor TV, TV Globo

¿A qué hora juega Brasil vs. Perú?

El partido Brasil vs. Perú se empezará a disputar desde las 7.30 p. m. en territorio peruano y a partir de las 9.30 p. m. según el horario brasileño.

Perú: 7.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 10).

Con la resolución todavía pendiente del partido ante Argentina, que fue suspendido apenas a los cinco minutos de juego debido a la irrupción de personal sanitario, la selección brasileña recibirá en el Arena Pernambuco a una selección peruana que intentará robar al menos un punto para hacer valer la victoria que consiguió en la jornada previa contra Venezuela.

Sin contar el fallido clásico sudamericano, la Canarinha llega a este encuentro con un paso perfecto en las eliminatorias: siete victorias de siete cotejos disputados. Su diferencia de gol también es la más alta entre todos los equipos de la región, ya que registra 17 tantos a favor y solo dos en contra. Ambos convertidos, curiosamente, por su rival de este jueves.

En el caso de la Blanquirroja, su primer triunfo como local le permitió alcanzar las ocho unidades y escalar hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones. Christian Cueva marcó el único tanto del 1-0 sobre la Vinotinto, partido en el que los dirigidos por Ricardo Gareca sufrieron hasta el final a pesar de que jugaron con superioridad numérica todo el segundo tiempo.

Brasil y Perú se enfrentarán por cuarta vez en menos de un año: dos de estos cruces fueron por la Copa América. En todos los casos, la suerte le sonrió a los brasileños. Ellos jamás han perdido como locales un duelo por Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué canal transmite Brasil vs. Perú?

En la televisión peruana, el partido Brasil vs. Perú irá por las señales de Movistar Deportes y América TV. Para la región brasileña, Spor TV y TV Globo serán los encargados de la transmisión.

Argentina: TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: SporTV, NOW NET e Claro, TV Globo

Chile: TNT Sports 2

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: ECDF 2

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: GEN

Perú: América TV, Movistar Deportes

Uruguay: VTV, Gol TV

Estados Unidos: Fubo Sports Network.

¿Cómo ver Brasil vs. Perú por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Brasil vs. Perú ONLINE, puedes sintonizar la señal de Movistar Play y América TV GO, servicios de streaming de los canales encargados de pasar por televisión dicho encuentro (válido solo en territorio peruano). En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes seguir la cobertura ONLINE desde la web de La República Deportes.

Formaciones probables de Brasil vs. Perú

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López; Christofer Gonzales, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Christian Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Weverton; Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Éverton Ribeiro; Lucas Paquetá, Neymar Jr., Gabriel Barbosa. DT: Tite.

¿Dónde juegan Brasil vs. Perú?

Para este partido Brasil vs. Perú, la selección brasileña será local en el Arena Pernambuco, estadio ubicado en la ciudad de Recife que fue utilizado como sede en el Mundial del 2014.

Últimos partidos de Brasil vs. Perú

El balance de los últimos partidos Brasil vs. Perú es ampliamente favorable al combinado brasileño (cuatro victorias y una derrota de los cinco cruces más recientes).

Brasil 1-0 Perú | 05.07.21

Brasil 4-0 Perú | 17.06.21

Perú 2-4 Brasil | 13.10.20

Brasil 0-1 Perú | 10.09.19

Brasil 3-1 Perú | 07.07.19.

