Según el parte médico emitido por el equipo argentino esta mañana, Carlos Zambrano sufrió un corte en la ceja y otro en el pómulo en los entrenamientos matutinos del club xeneize.

“Carlos Zambrano: herida cortante en pómulo y ceja izquierda . Se le realizaron las suturas correspondientes”, señala el comunicado de Boca Juniors en su cuenta de Twitter, donde no se dio más detalles de lo ocurrido.

Boca Juniors publicó el parte medico de Zambrano tras sus cortes en los entrenamientos. Foto: Twitter.

Según el medio argentino TyC Sports, el jugador peruano venía efectuando juego reducido con los compañeros y chocó con Agustín Sández, llevándose la peor parte. Tras este incidente, el cuerpo médico de Boca tuvo que realizar suturas en ambas zonas de la cara.

Si bien no es una lesión de gravedad, el defensa peruano deberá esperar su oportunidad para ser considerado en el once titular, ya que viene siendo suplente y solo ha jugado tres partidos esta temporada . Ya se verá si Sebastián Battaglia lo considera para el encuentro del próximo martes ante Defensa y Justicia o seguirá esperando en el banquillo.

La ausencia de Zambrano en la selección

Tras la convocatoria para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, muchos hinchas peruanos quedaron sorprendidos por la ausencia del ‘León’ en la lista de convocados. Ricardo Gareca explicó la situación y descartó cualquier tipo de problema.