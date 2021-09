El equipo de hockey argentino se subió al podio en Tokio 2020 y se trajo a casa la medalla de plata; sin embargo, la inseguridad en la ciudad de Belén de Escobar en Buenos Aires les cobró factura. Sofía Maccari, una de las ganadoras, fue asaltada, y entre las pertenencias que la robaron esta la presea , según denunció mediante sus redes sociales la deportista.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso LA MEDALLA OLÍMPICA. No puedo explicar el dolor que esto significa. ¡Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info”, se lee en la súplica de la atleta en su cuenta de Instagram.

Sofía denunció el hecho en sus redes sociales. Foto: captura Instagram Sofía Maccari

El hecho ocurrió el último miércoles 8 de septiembre cuando Maccari se dirigía a la casa de su amiga —que fue parte importante en el proceso de las competencias— para compartir el colgante, pero dos sujetos armados la atracaron.

La atleta publicó un nuevo post en Twitter este jueves y dijo que su auto fue encontrado sin ninguna pertenencia. También aclaró la razón por la que tenía la medalla en el momento del asalto.

“Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después, lo otro, obviamente, se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo”, dijo Sofía en Todo Noticias.

“Es algo que el que lo tenga en la mano no la puede vender ni sacar provecho de nada, porque en el momento que la pongas a la venta la gente obviamente la va a ver. Seguramente si la tienen en su casa o un cajón, no sabe el esfuerzo que hace uno para conseguir eso. Uno la ve así y piensa que es un pedazo de nada, pero adentro tiene muchas cosas”, lamentó la integrante de Las Leonas.

Maccari también contó que uno de los malhechores fue arrestado, pero se niega a dar declaraciones.

“El que detuvieron es menor de edad pero no quiere hablar. Pedí por favor que quería verlo, pedirle que me diga donde estaban, pero obviamente no podía”, mencionó la atleta.

Ella estuvo en los Juegos Olímpicos como reserva del seleccionado conducido por Carlos Retegui y logró su segunda medalla, ya que también ganó una en Londres 2012.

Equipo de hockey de Argentina volvió a participar en los JJ. OO. luego de que se ausentaran en Río 2016. Foto: WorldSportPics / FIH_Hockey

Las Leonas se quedaron con la plata tras caer ante Países Bajos y sumaron la quinta medalla en los últimos seis Juegos Olímpicos en su historial desde el 2000.